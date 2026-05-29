An der Börse bleibt die Unsicherheit ein verlässlicher Partner für die europäischen Investoren bei ihren Anlageentscheidungen. Die Nachrichtenlage im Hinblick auf die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist weiter uneindeutig. Es scheint zumindest aber sicher zu sein, dass es zu einem Vertragsschluss in Form eines Memorandum of Understanding kommen wird, wobei die Details und Bedingungen derzeit fast stündlich variieren.

Das macht es für die Anleger nicht einfach, Licht ins Dunkel zu bringen. Gerade vor dem anstehenden Wochenende und dem Monatsschluss Mai nehmen einige von ihnen deshalb lieber Gewinne mit und Chips vom Tisch. Zu hoch ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch nach der Verlängerung der Feuerpause an der Situation im Iran unerwartet etwas ändern könnte. Da will niemand auf dem falschen Fuß erwischt werden.

Die Quartalszahlen von Dell haben gezeigt, welch enormes Potenzial die KI-Revolution nicht nur für die bekannten Highflyer wie Nvidia & Co. bietet, sondern auch für die traditionellen Hardware-Produzenten. Der Auftragseingang bei Dell ist stark angesprungen und zeigt die Dynamik in dem eher langweiligen Sektor. Es beginnt die dritte Phase der KI-Revolution und diese erstreckt sich über weitere Branchen und Sektoren aus dem Hardware-Sektor.

Für den DAX stellt sich das in der gewohnten Branchenrotation dar: Infineon schwimmt auf der Dell-Euphoriewelle, während die Indexschwergewichte SAP und Siemens den Markt nach unten ziehen. Auch die klassischen defensiven Branchen standen heute nicht auf der Kaufliste der Investoren. Das Gesamthandelsvolumen dünnt sich weiter aus und die heutige eher geringe Tagesschwankung im DAX komplettiert das Gesamtbild.

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