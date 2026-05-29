Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, für jeden Kursverlauf ist das Erreichen eines neuen All-Time-Highs ein ganz besonderer Moment, denn (nur) zu diesem Zeitpunkt befinden sich alle investierten Anleger im Gewinn. Da es auf einem neuen Hoch keine Verkäufe von Anlegern geben kann, die das Wiedererreichen ihrer Kaufkurse zum Ausstieg nutzen, neigen Kurse dazu, einem Rekordhoch eine ganze Reihe weiterer Rekorde folgen zu lassen. Deshalb gehören neue All-Time-Highs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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