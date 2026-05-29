Fuer folgende Geschaefte in der
ISIN DE000PL67JA0, Wertpapier-Name: Call 18.09.26 IBM 320
ISIN DE000PJ9LYP7, Wertpapier-Name: Call 18.09.26 IBM 310
ISIN DE000PL8ULU3, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 IBM 350
ISIN DE000PL67NQ8, Wertpapier-Name: Call 15.01.27 IBM 350
ISIN DE000PL67DF2, Wertpapier-Name: Call 18.06.26 IBM 300
ISIN DE000PJ4HE72, Wertpapier-Name: Call 15.01.27 IBM 400
wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000PJ4HE72 29.05.2026 15:47:24 1.950 0,86 EUR 1,15 EUR
DE000PJ4HE72 29.05.2026 15:47:34 2.000 0,86 EUR 1,15 EUR
DE000PL67NQ8 29.05.2026 15:51:01 986 1,49 EUR 1,84 EUR
DE000PJ4HE72 29.05.2026 15:51:18 4.000 0,86 EUR 1,15 EUR
DE000PJ9LYP7 29.05.2026 15:56:08 1.000 1,57 EUR 1,83 EUR
DE000PL67NQ8 29.05.2026 15:56:51 10.000 1,63 EUR 1,98 EUR
DE000PJ9LYP7 29.05.2026 15:56:54 9.000 1,58 EUR 1,84 EUR
DE000PJ9LYP7 29.05.2026 15:57:10 9.000 1,58 EUR 1,84 EUR
DE000PL67JA0 29.05.2026 15:57:18 1.000 1,35 EUR 1,61 EUR
DE000PL67DF2 29.05.2026 15:57:38 26.000 0,61 EUR 0,71 EUR
DE000PJ4HE72 29.05.2026 16:00:20 2.000 1,04 EUR 1,33 EUR
DE000PL8ULU3 29.05.2026 16:02:50 9.000 1,53 EUR 1,85 EUR
