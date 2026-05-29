DJ XETRA-SCHLUSS/Unverändert - DAX in Lauerstellung

DOW JONES--Kaum verändert hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag nach einer aufregenden Handelswoche geschlossen. Händler äußerten sich aber zufrieden, dass der DAX die 25.000er-Marke verteidigen konnte. Bei einer positiven Auflösung des Iran-US-Konflikts - und damit möglicherweise dann sinkenden Ölpreisen - sind die Grundlagen für einen Ausbruch des DAX nach oben weiter vorhanden. Der Brent-Ölpreis sank um 1,9 Prozent, was als Zeichen für eine positive politische Lage gewertet wurde.

Allerdings verteilte man wenig Vorschusslorbeeren: Die sich ständig ändernde Nachrichtenlage wurde im Handel mit Unbehagen aufgenommen. Man wolle erst konkrete Fakten sehen, hieß es. Positive US-Daten beflügelten den deutschen Aktienmarkt am Nachmittag nur temporär: "Die US-Wirtschaft brummt noch stärker als gedacht", sagte ein Händler. Der DAX kletterte um 0,1 Prozent auf 25.077 Punkte.

Europaweit gesucht waren Technologiewerte. Sie wurden durch Geschäftszahlen von Dell gestützt. Der Computerhardware-Hersteller sprach von einem rasanten Wachstum bei KI-Servern für Rechenzentren. Die Aktien haussierten in den USA. In Deutschland zogen Branchenwerte wie Siltronic um 9,2 Prozent an, SAP um 2,4 Prozent und Infineon um 1,3 Prozent.

Zudem standen neue Inflationsdaten im Fokus: In Deutschland überraschten diese mit einem Rückgang auf 2,6 nach 2,9 Prozent im Vormonat. Volkswirtin Ulrike Kastens vom Vermögensverwalter DWS führte dies aber vor allem auf den Tankrabatt zurück, unter anderem sank der Dieselpreis um fast 11 Prozent. "Positiv ist, dass es auch im Euroraum bisher keine Anzeichen für zunehmende indirekte Preiseffekte gibt", sagte Kastens. Um eine erste Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent dürfte die EZB aber nicht herumkommen.

CTS Eventim haussierten nach Erstquartalszahlen um 10,7 Prozent. Diese waren nach Einschätzung von Baader herausragend ausgefallen. Im Handel hieß es, einziger Wermutstropfen sei der nur bestätigte Ausblick. Siemens Energy setzten die seit Tagen andauernde Korrektur fort. Händler verwiesen auf die hohe Aktienbewertung, die den Energieausrüster in die Nähe von Chip-Werten gebracht habe. Die Aktien verloren 2,1 Prozent. Mit optischen Minuszeichen zeigen sich viele Aktien wegen ihrer Dividendenausschüttung: So unter anderem Deutsche Bank, IVU Traffic, Kion und Springer Nature.

=== Index zuletzt* +/- % +/- % YTD DAX 25.105 +0,0 2,5 DAX-Future 25.125 -0,1 1,8 XDAX 25.091 -0,0 2,1 MDAX 33.353 +0,3 9,1 TecDAX 4.160 +0,8 14,9 SDAX 19.193 +0,5 11,8 zuletzt +/- Ticks Bund-Future 126,37 +18,0 ===

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May 29, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)

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