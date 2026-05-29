Die Börsen laufen heiß, der DAX kratzt an Rekorden, KI-Aktien bleiben gefragt. Und doch wächst bei vielen Anlegern das Gefühl, dass die Rallye jederzeit kippen könnte.Für Nikolas Kreuz, Gründer und Geschäftsführer von Invios, ist genau dieses Unbehagen weniger ein Marktsignal als ein psychologisches Problem. Der Grund liege im menschlichen Gehirn: Es sei nicht für Kapitalmärkte gemacht und reagiere auf Unsicherheit, geopolitische Risiken, Zinspolitik oder KI-Disruption wie auf eine akute Gefahr. Der rationale Teil des Gehirns komme oft zu spät. Anleger würden deshalb häufig genau dann handeln, wenn Ruhe die bessere Strategie wäre. Besonders gefährlich sei das bei hohen Gewinnen in …Den vollständigen Artikel lesen
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