Solana Kurs bei 84 Dollar, Warum Goldman Sachs alle SOL-ETFs abgestoßen hat

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Goldman Sachs hat im ersten Quartal 2026 seine gesamte Solana-ETF-Position im Wert von 108 Millionen Dollar liquidiert. Der Solana Kurs liegt aktuell bei 84 Dollar und damit 71 Prozent unter dem Allzeithoch von 293 Dollar. Die Finanzierungsraten für SOL sind innerhalb von drei Tagen von plus acht auf minus drei Prozent gefallen, der stärkste Rückgang seit dem Februar-Tief. Das wöchentliche DEX-Volumen auf Solana sank von 25 Milliarden Dollar im Januar auf rund 11 Milliarden Dollar. Die 13F-Meldung bei der SEC zeigt einen klaren institutionellen Rückzug aus Altcoin-ETFs. Bitcoin-ETFs blieben dagegen bei Goldman mit rund 700 Millionen Dollar fast unverändert. Dieser Artikel analysiert den Solana Kurs nach dem Goldman-Rückzug und die technischen Aussichten für SOL. Gleichzeitig zeigt ein Presale im Meme-Coin-Sektor, wohin frisches Kapital während der Korrektur fließt.

Solana Kurs unter Druck nach dem kompletten ETF-Ausstieg von Goldman Sachs

Goldman Sachs liquidierte im ersten Quartal 2026 sämtliche Solana-ETF-Positionen, darunter den Grayscale Solana Trust, den Bitwise Solana Staking ETF und den Fidelity Solana Fund, wie BeInCrypto berichtet. Gleichzeitig verkaufte die Bank ihre XRP-ETF-Bestände im Wert von 154 Millionen Dollar und reduzierte ihre Ethereum-ETF-Position um 70 Prozent auf 114 Millionen Dollar. Die Bitcoin-ETF-Bestände blieben mit rund 700 Millionen Dollar nahezu unangetastet. Goldman investierte stattdessen in Hyperliquid-Infrastruktur und kaufte rund 654.630 Anteile an Hyperliquid Strategies Inc. Diese Rotation zeigt, dass die größte Investmentbank der Wall Street Altcoin-ETFs nicht mehr als Kernposition betrachtet.

Der Solana Kurs liegt laut CoinMarketCap bei 84 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 48,6 Milliarden Dollar. Das Allzeithoch von 293 Dollar bleibt 71 Prozent entfernt. Die SOL-Finanzierungsraten fielen innerhalb von drei Tagen von plus acht auf minus drei Prozent, was einen klaren Stimmungsumschwung bei gehebelten Tradern signalisiert. Das wöchentliche DEX-Volumen sank von einem Durchschnitt von 25 Milliarden Dollar im Januar auf rund 11 Milliarden Dollar. Hyperliquid und Base gewinnen zunehmend Marktanteile auf Kosten von Solana.

Die technische Analyse zeigt Widerstand bei 86 bis 88 Dollar, und die 20-Tage- sowie die 50-Tage-EMA liegen beide über dem aktuellen Kurs. Ein Fall unter 83 Dollar könnte den Solana Kurs Richtung 80 Dollar drücken, wo eine Liquiditätszone liegt.

Während der Solana Kurs auf eine Erholung wartet, fließt frisches Kapital in Projekte mit einem konkreten zeitlichen Katalysator.

Pepeto - Warum ein Presale mit funktionierender Börse Kapital anzieht

Der Rückzug von Goldman Sachs zeigt, dass institutionelles Kapital nicht gleichmäßig auf alle Krypto-Projekte verteilt wird. Einige Anleger suchen deshalb nach Einstiegen, die nicht von langen Erholungsphasen abhängen.

Der Mitgründer, der den originalen Pepe-Coin ohne Produkte auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat, leitet jetzt Pepeto mit einer funktionierenden Börse, deren Bridge Token gebührenfrei zwischen Blockchains transferiert und deren Risiko-Scanner jeden Vertrag prüft, bevor Kapital fließt.

Alle Werkzeuge sind bereits aktiv, was Pepeto vor Projekten positioniert, die ihre Produkte nur in einer Roadmap beschreiben. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass die technische Grundlage unabhängig getestet wurde, bevor öffentliches Kapital eintrat. Weil die Börse bereits tägliches Volumen verarbeitet und derselbe Mitgründer einen Coin mit dem gleichen Angebot von 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat, sehen Analysten erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Presale-Kurs von 0,0000001871 Dollar.

Mehr als 10 Millionen Dollar sind eingeflossen, während der Markt nachgab, denn Anleger, die in Angstphasen handeln, bauen die stärksten Positionen auf. Der Einstieg zum Presale-Kurs ist zeitlich begrenzt, und das Binance-Listing wird ihn durch einen offenen Marktpreis ersetzen. Was der Solana Kurs in Jahren an Erholung bringen könnte, steht in einem anderen Verhältnis zu dem, was ein einzelner Presale-Einstieg vor diesem Ereignis ermöglicht. Der Presale bleibt offen, solange das Listing nicht gestartet ist, und jeder Tag näher an diesem Datum ist ein Tag weniger für diesen Kurs.

Fazit zum Solana Kurs und den aktuellen Marktbewegungen

Der Solana Kurs steht nach dem Goldman-Rückzug vor einer Erholungsphase, die Monate dauern könnte, während Anleger nach Alternativen mit einem klaren zeitlichen Katalysator suchen. Pepeto nähert sich seinem Binance-Listing mit einer laufenden Börse und einer Community, die seit Monaten Positionen aufbaut. Pepe ging von null auf 11 Milliarden Dollar, und Pepeto mit dem gleichen Mitgründer und einer funktionierenden Börse bietet die Struktur, die diese frühen Anleger damals nicht hatten. Der Presale füllt sich, während das Listing näher rückt, und dieses Zeitfenster wird nicht erneut geöffnet. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, der nur während des Presales existiert.

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Was bedeutet der Goldman-Sachs-Rückzug für den Solana Kurs?

Goldman Sachs verkaufte im ersten Quartal 2026 seine gesamte SOL-ETF-Position im Wert von 108 Millionen Dollar und behielt gleichzeitig Bitcoin-ETFs im Wert von 700 Millionen Dollar. Der Solana Kurs liegt bei 84 Dollar mit Widerstand bei 86 bis 88 Dollar und Unterstützung bei 83 Dollar.