Jährliches Stipendienprogramm bildet Fundament für nächste Generation der Photonikbranche

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, gibt die Vergabe von Stipendien in Höhe von 351.000 US-Dollar bekannt zur Unterstützung für 85 studentische SPIE-Mitglieder, die Optik, Photonik oder ein verwandtes Gebiet studieren. Die Stipendien reichen von 3.000 bis 11.000 US-Dollar und werden vom SPIE-Stipendienausschuss aus einer Bewerberliste ausgewählt.

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"Ich bin zutiefst begeistert von der Förderung der Inklusion von Frauen und anderen unterrepräsentierten Gruppen in den Bereichen Optik und Photonik, was die Anerkennung als Empfänger besonders bedeutsam macht", so Alana Gonzales, die ein Women in Optics Scholarship in Höhe von 10.000 US-Dollar erhielt. "Die Möglichkeit, Stipendien für Studiengebühren, Kosten und essenzielle akademische Ausgaben, wie etwa Bücher und Elektronik zu nutzen, wird sowohl die finanzielle Belastung des letzten Jahres verringern als auch mein PhD Programm unterstützen und mir dabei helfen, mich für einen anhaltenden Erfolg zu positionieren."

"Glückwunsch an die diesjährigen SPIE-Stipendiatinnen und -Stipendiaten! Dies war ein außergewöhnlich wettbewerbsintensives Jahr und dem Komitee fiel die Auswahl der Empfänger sehr schwer, die als herausragende und förderungswürdige Studierende unterstützt werden sollten", so David Vega, SPIE Scholarship Committee Chair and Solutions Engineering Manager with Optics Simulation. "Es war wirklich beeindruckend, die Bandbreite und Qualität der Arbeiten der Studierenden und ihre Auswirkungen zu sehen, die sie in in den Bereichen Optik und Photonik rund um den Globus haben. Die SPIE-Community ist genauso begeistert wie ich, um diese Studierenden weiterhin zu unterstützen, während sie weiter wachsen und zu unserem Bereich beitragen. Ihr Potenzial beginnt sich gerade zu entfalten und ich freue mich darauf zu sehen, was sie in Zukunft leisten werden. Ein herzliches Dankeschön an alle Bewerber, an diejenigen, die Empfehlungen ausgesprochen und wertvolle Einblicke geteilt haben und an die ehrenamtlichen Gutachter des Ausschusses sowie an die SPIE-Mitarbeiter für die Zeit und Sorgfalt, die sie in diesen Prozess investiert haben."

Die 2026 Empfänger von der SPIE benannten oder geförderten Stipendien sind:

Fatima Khanom von der Aston University (Großbritannien) erhielt das SPIE D.J. Lovell Scholarship in Höhe von 11.000 US-Dollar

von der Aston University (Großbritannien) erhielt das SPIE D.J. Lovell Scholarship in Höhe von 11.000 US-Dollar Yiran Guan University of Ottawa (Kanada) erhielt das John Kiel Scholarship in Höhe von 10.000 US-Dollar

University of Ottawa (Kanada) erhielt das John Kiel Scholarship in Höhe von 10.000 US-Dollar Zhaoming Wang University of Oxford (Großbritannien) erhielt das Laser Technology, Engineering, and Applications Scholarship in Höhe von 5.000 US-Dollar

University of Oxford (Großbritannien) erhielt das Laser Technology, Engineering, and Applications Scholarship in Höhe von 5.000 US-Dollar Md Fardin Ahmed , vom National Institute for Scientific Research, Quebec (Kanada) erhielt das Teddi Laurin Scholarship in Höhe von 5.000 US-Dollar

, vom National Institute for Scientific Research, Quebec (Kanada) erhielt das Teddi Laurin Scholarship in Höhe von 5.000 US-Dollar Jihae Lee Pohang University of Science and Technology (Südkorea) erhielt das Optical Design and Engineering Scholarship in Höhe von 5.000 US-Dollar

Pohang University of Science and Technology (Südkorea) erhielt das Optical Design and Engineering Scholarship in Höhe von 5.000 US-Dollar Alana Gonzales University of Arizona (Vereinigte Staaten), Morgan Hasenmyer , Montana State University (Vereinigte Staaten), Wanda Lindquist , Illinois Wesleyan University (Vereinigte Staaten), Brianna Peck University of California, Berkeley (Vereinigte Staaten), Supriya Roy , University of Arizona (Vereinigte Staaten), jede erhielt ein Stipendium an Frauen im Bereich Optik in Höhe von 10.000 US-Dollar, das von Optimax, SPIE und Janet Fender gefördert wird

University of Arizona (Vereinigte Staaten), , Montana State University (Vereinigte Staaten), , Illinois Wesleyan University (Vereinigte Staaten), University of California, Berkeley (Vereinigte Staaten), , University of Arizona (Vereinigte Staaten), jede erhielt ein Stipendium an Frauen im Bereich Optik in Höhe von 10.000 US-Dollar, das von Optimax, SPIE und Janet Fender gefördert wird plus 73 zusätzliche SPIE-Stipendien in den Bereichen Optik und Photonik, die von 3.000 bis 5.000 US-Dollar reichen.

Neu im Jahr 2026 wurden die Optics and Photonics Africa Scholarships in Höhe von 4.000 US-Dollar Joshua Jandrell und Fazilah Nothlawala gewährt, beide von der University of Witwatersrand in Johannesburg (Südafrika).

Bei diesem neuen Stipendium handelt es sich um das erste Stipendium im Rahmen eines neuen SPIE-Spenden-Matching-Programms, das darauf abzielt, die Wirkung der Großzügigkeit der Optik- und Photonik-Gemeinschaft zu erhöhen. Das Optics and Photonics Africa Scholarship wurde großzügig durch eine Einzelspende finanziert, die von SPIE übernommen wurde.

Durch das SPIE Matching Donation Program können Geldgeber zum Aufbau einer nachhaltigen Photonik-Industrie durch wirkungsvolle Unterstützung für Studierende, Dozenten und aufstrebende Lehrkräfte beitragen, die die Zukunft des Fachbereichs prägen. Durch die Vergabe von Spendengeldern im Verhältnis 1:1 stärkt das SPIE Matching Donation Program das Engagement der gemeinnützigen Organisation, die nächste Generation von Optik- und Photonik-Innovatoren zu fördern, und bietet den Geldgebern gleichzeitig eine wirkungsvolle Möglichkeit, einen nachhaltigen Beitrag zu leisten.

Seit 1978 hat die SPIE insgesamt nahezu 8 Millionen US-Dollar an individuellen Stipendien vergeben. Bestrebt, auf dem starken Fundament der Optik- und Photonik-Branche aufzubauen, priorisiert die internationale Non-Profit-Organisation die Schaffung von Chancen für Studierende, die in dieses Fachgebiet einsteigen. Studierende können ihr Stipendium für Studiengebühren und Gebühren sowie für kursbezogene Kosten, wie etwa Bücher, Lieferungen und von ihrer Institution benötigte Ausrüstung verwenden.

Erfahren Sie mehr über das SPIE Scholarship Program.

Über SPIE

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Unternehmen zusammen, um lichtbasierte Wissenschaft und Technologie voranzutreiben. Die 1955 gegründete Gesellschaft verbindet und führt ihre Mitglieder weltweit über branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, Veröffentlichungen von Konferenzberichten, Büchern und Zeitschriften in der SPIE Digital Library und Möglichkeiten zur Karriereentwicklung zusammen. In den letzten fünf Jahren haben wir über 26 Millionen US-Dollar in die internationale Optik-Community investiert, indem wir uns für diese eingesetzt und sie unterstützt haben, unter anderem durch Stipendien, Bildungsressourcen, Reisestipendien, Stiftungsgelder und die Entwicklung öffentlicher Richtlinien. spie.org

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