ExaGrid wird zum siebten Mal in Folge zum "Unternehmen des Jahres" ernannt.

ExaGrid ist der weltweit größte unabhängige Anbieter von Backup Storage. Das Unternehmen bietet Tiered Backup Storage, darunter AI-Powered Retention Time-Lock zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff. Heute hat ExaGrid die Auszeichnung mit fünf Branchenpreisen bekannt gegeben, darunter Produkt des Jahres zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff, Im Labor getestetes Produkt des Jahres, Unternehmen des Jahres, Produkt zum Datenschutz des Jahres und das Storage-Produkt des Jahres. Die Auszeichnungen erfolgten während der Feierlichkeiten auf der Network Computing Awards die am 21. Mai 2026 in London stattfand.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260528711024/de/

The ExaGrid team headed to the stage five times throughout the Network Computing Awards ceremony in London to accept awards for ExaGrid Tiered Backup Storage. Photo courtesy of Network Computing Awards.

Die Network Computing Awards werden durch öffentliche Abstimmung verliehen. 2026 wurde ExaGrid zum achten Mal in Folge ausgezeichnet und zum siebten Mal in Folge zum Unternehmen des Jahres gekürt. ExaGrid wurde die Auszeichnung "Im Labor getestetes Produkt des Jahres" verliehen aufgrund einer unabhängigen Produktbewertung des ExaGrid Tiered Backup Storage SSD und der HDD-Geräte mit AI-Powered Retention Time-Lock for Ransomware Recovery.

ExaGrid hat 2026 für den Tiered Backup Storage bereits sieben Branchenauszeichnungen erhalten, darunter:

StorageNewsletter Awards Auszeichnung für Secondary Storage

Data Breakthrough Awards Lösung für Data Backup des Jahres

Network Computing Awards Produkt des Jahres zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff

Network Computing Awards Im Labor getestetes Produkt des Jahres

Network Computing Awards Unternehmen des Jahres

Network Computing Awards Produkt des Jahres für den Schutz von Daten

Network Computing Awards Storage-Produkt des Jahres

"Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner der Network Computing Awards 2026 und vielen Dank an alle, die für uns gestimmt haben. Wir danken unseren Partnern und Kunden für die Unterstützung", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Wir fühlen uns geehrt, dass unser Tiered Backup Storage in diesem Jahr die Auszeichnung Produkt des Jahres mit Air-Gap zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff erhalten hat. Es basiert auf unserem AI-Powered Retention Time-Lock for Ransomware Recovery und beinhaltet Auto Detect Guard, zusätzlich zu einem gestuften Air-Gap, verzögerten Löschungen und unveränderlichen Datenobjekten. Wir fühlen uns besonders geehrt durch die Auszeichnung zum siebten Mal in Folge als Unternehmen des Jahres und auch über die Auszeichnung Im Labor getestetes Produkt des Jahres aufgrund der Bewertung unserer neuesten Gerätemodelle. Wir konzentrieren uns weiterhin auf Innovationen, um Unternehmen den besten Backup Storage in der Branche zu bieten. Wir sind dankbar für diese Anerkennung für unsere Arbeit."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Landing Zone mit Festplatten-Cache, einem Repository für die langfristige Speicherung, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen, darunter AI-Powered Retention Time-Lock zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups und Wiederherstellungen sowie sofortige VM-Recoveries. Die Repository-Ebene bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Speicherung. Die Scale-out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Anwendungen und stellt sicher, dass das Backup-Fenster bei wachsendem Datenvolumen konstant bleibt teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung entfallen. ExaGrid ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Ansatz für Backup-Speicherung mit einer nicht netzwerkangebundenen Ebene (gestuftes Air Gap), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

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ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

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