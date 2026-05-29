© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Höchste Renditen seit 30 Jahren und kein Boden in Sicht: Japans Staatsanleihen stürzen ab, treiben Zinsen weltweit und zwingen die Zentralbank zum Zittern.Über Jahrzehnte hinweg galt der japanische Staatsanleihemarkt (JGB) als die wohl langweiligste Ecke der globalen Finanzwelt. Eingebettet in eine dauerhafte Deflation und eine ultralockere Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ), dümpelten die Renditen nahe der Nulllinie oder rutschten sogar in den Negativbereich. Doch diese Ära ist endgültig vorbei. Die Renditen der richtungsweisenden 10-jährigen Bonds sind auf den höchsten Stand seit fast 30 Jahren geschossen. Da Renditen und Anleihekurse sich spiegelbildlich zueinander bewegen, bedeutet …Den vollständigen Artikel lesen
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