Drei Monate nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs hat der DAX seine Verluste wieder aufgeholt. Vorsichtiger Optimismus im Nahen Osten und starke Vorgaben der US-Börsen sorgen unterm Strich für ein Monatsplus von drei Prozent. Die mittelgroßen Unternehmen im MDAX setzten unterdessen ihre Rekordjagd unbeirrt fort und verzeichnen den stärksten Monat seit Januar 2023.Trotz zwischenzeitlicher Hängepartien macht der DAX nach dem starken April den nächsten Gewinnmonat perfekt. Im Mai stand unterm Strich ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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