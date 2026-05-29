© Foto: wO-ChatGPTGeopolitische Krisen und Angst vor einer KI-Blase: Die mächtigsten Family Offices der Welt schichten ihre Milliarden radikal um - weg aus den USA.In der Welt der Superreichen vollziehen sich aktuell einige Veränderungen bei der Anlage ihrer gewaltigen Vermögen. Während die breite Masse der Anleger weiterhin auf den US-Aktienmarkt und den Tech-Boom setzt, ziehen die mächtigsten Privatvermögensverwalter der Welt im großen Stil die Reißleine. Laut rund 60 Prozent der Family Offices weltweit planen eine deutliche Umschichtung ihrer Portfolios, wie aus dem Global Family Office Report der Schweizer Großbank UBS hervorgeht. Das ist der höchste Wert seit Beginn des Jahrzehnts. Das primäre Ziel …Den vollständigen Artikel lesen
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