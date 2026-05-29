© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoAnthropic kratzt an der Billionenbewertung. Analyst Dan Ives erwartet jetzt eine historische KI-Rallye - und warnt dennoch nicht vor einer Blase.Der KI-Entwickler Anthropic steuert nach einer weiteren milliardenschweren Finanzierungsrunde auf eine Bewertung von fast 1 Billion US-Dollar zu. Für den Technologieanalysten Dan Ives von Wedbush Securities ist das allerdings erst der Anfang eines deutlich größeren KI-Booms. Im Gespräch mit CNBC sagte Ives, die jüngste Bewertung von Anthropic in Höhe von 965 Milliarden US-Dollar nach einer Finanzierung über 65 Milliarden US-Dollar sei "erst die Spitze des Eisbergs". Anleger sollten ihren Blick deshalb längst nicht mehr nur auf die großen KI-Modelle …Den vollständigen Artikel lesen
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