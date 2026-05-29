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FAIRMONT HOTELS & RESORTS DEBÜTIERT IM NORDWESTEN ENGLANDS MIT FAIRMONT CHESHIRE, THE MERE



29.05.2026 / 20:00 CET/CEST

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Fairmont Cheshire, The Mere nimmt ab sofort Reservierungen ab 10 Juli entgegen, einschließlich eines Essens bei Gordon Ramsay at The Mere NEW YORK, Mai 29, 2026 /PRNewswire/ -- Fairmont Hotels & Resorts , die globale Luxusmarke und Teil der weltweit führenden Gastgewerbegruppe Accor , hat heute bekannt gegeben, dass Reservierungen ab sofort möglich sind, noch vor der heiß ersehnten Eröffnung am 10 Juli 2026. Fairmonts neuestes Haus - Fairmont Cheshire, The Mere - wird das vierte Hotel der Marke in Großbritannien sein: The Savoy, A Fairmont Hotel, Fairmont Windsor Park und Fairmont St Andrews. Eingebettet in die 157 Hektar große malerische Landschaft von Cheshire und mit atemberaubendem Blick auf den See The Mere schlägt dieses exquisite Wahrzeichen ein neues Kapitel auf und bringt gehobenen Luxus in die Region. Das Fairmont Cheshire, The Mere, ist ein gefeierter Landsitz in vollem Aufschwung, der für temperamentvolle Zusammenkünfte mit einem Vermächtnis des "gut gespielten Lebens" geschaffen wurde. Die Gäste können eine Vielzahl von Erlebnissen in allen Bereichen des kultigen Resorts buchen, darunter: Luxus-Übernachtungen in einem der 116 wunderschön eingerichteten Zimmer, darunter 23 geräumige Suiten; ein besonderes Essen bei Gordon Ramsay im The Mere; Nachmittagstee und Champagner in der Orangery; klassische britische Gerichte und lebendige indische Küche in der Club Lounge; ein nahrhafter Smoothie nach einer Behandlung in der Spa Bar; gehobene Wellness-Erlebnisse im Fairmont Spa; und eine Runde Golf auf dem 18-Loch-Meisterschaftsplatz. Das Fairmont Cheshire, The Mere verbindet echten Landhausstil mit einem Hauch von klassischer Eleganz im Herzen von Cheshire. Die mit Spannung erwartete Umwandlung dieses historischen Anwesens in das Fairmont Cheshire, The Mere stellt seine bisher bedeutendste Entwicklung dar. Von seiner Erwähnung im Domesday Book von 1086 über seine Zeit als Freizeitanlage und Privatclub bis hin zu seiner Rückkehr zu seinen Wurzeln als Hotel war The Mere immer ein Ort mit reicher Geschichte. Mit der Umgestaltung durch Fairmont Hotels & Resorts wird The Mere nicht nur zu einem eigenständigen Luxushotel, sondern baut auch auf dem bestehenden Erbe eines geliebten, bewohnten Anwesens auf, das tief in der lokalen Loyalität und einer bewegten Vergangenheit verwurzelt ist. Das Ergebnis ist eine zeitgemäße Adresse auf dem Lande, die das Erbe gemeinsamer Feiern und wertvoller Momente wahrhaftig verkörpert. Fairmont Cheshire, The Mere" bietet ein Refugium auf dem Lande, das zum Innehalten und Erholen in einer wunderschönen Umgebung einlädt. Die Gäste können sich im beruhigenden Spa, das vom See inspiriert ist, in purer Gelassenheit üben, nach einer Runde Golf in der raffinierten Club Lounge feiern und im Gordon Ramsay at The Mere britische und internationale Küche von Weltklasse genießen - und das alles in einer typisch britischen, ländlichen Umgebung. Bei Fairmont heißt es 'Make Special Happen', und wir können es kaum erwarten, diese feierliche Stimmung nach Cheshire zu bringen", so Claudia Kozma Kaplan, Chief Brand Officer, Fairmont Hotels & Resorts. Nach dem Erwerb des Hotels für 35 Millionen Pfund und zusätzlichen Investitionen in Höhe von 90 Millionen Pfund für die umfassende Umgestaltung durch die Select Group , wird das Hotel zum ersten Mal in der Region die weltbekannte echte Gastfreundschaft und den herzlichen Service von Fairmont bieten. Mit der Eröffnung des Fairmont Cheshire, The Mere, das sich zu einem pulsierenden gesellschaftlichen Epizentrum entwickeln soll, wird die Luxusreise- und Lifestyle-Landschaft im Nordwesten Englands um eine bedeutende Neuerung bereichert. "Das Fairmont Cheshire, The Mere stellt einen entscheidenden Meilenstein für die Select Group dar. Es ist die Verwirklichung einer Vision, zu der wir uns verpflichtet haben, als wir diese außergewöhnliche Immobilie erworben haben. Unser Ziel war es von Anfang an, etwas zu schaffen, das einen neuen Standard für die Luxusgastronomie im Nordwesten Englands setzt, und die Partnerschaft mit Fairmont, einer der bekanntesten Luxushotelmarken der Welt, hat es uns ermöglicht, genau das zu erreichen", kommentierte Israr Liaqat, Group Chief Executive Officer, Select Group. Das Hotel ist für Feierlichkeiten jeder Größenordnung bestens gerüstet und bietet optimale Räumlichkeiten für große Anlässe und Veranstaltungen. Der Große Ballsaal bietet unendlich viele Möglichkeiten für Veranstaltungen jeder Größenordnung, von Konferenzen und Networking-Momenten bis hin zu denkwürdigen Anlässen. Dieser beeindruckende 1.000 Quadratmeter große Ballsaal bietet Platz für bis zu 1.000 Gäste. Es geht nahtlos in den Innen- und Außenbereich über und spielt mit dem Charakter des Anwesens, indem es klassische Details mit einer raffinierten zeitgenössischen Sensibilität und weitläufigen Ausblicken über Parklandschaften und Grünanlagen kombiniert. Darüber hinaus bieten vier spezielle Tagungsräume mit Blick auf die Landschaft den perfekten Rahmen für Meetings oder private Abendessen. Das Fairmont Cheshire, The Mere, ist ideal für Hochzeiten aller Größenordnungen und Zeremonien. Es bietet das einzigartige Geschenk, die Intimität zu bewahren und gleichzeitig ein unvergleichliches Serviceniveau zu bieten. Ob für intime Zusammenkünfte oder mehrtägige Feiern und kulturelle Hochzeiten, die sich über mehrere Zeremonien und Gästereisen erstrecken, das Anwesen bietet Wärme und eine aufmerksame Atmosphäre für Make Special Happen für jede einzelne Veranstaltung. "Fairmont Cheshire The Mere ist ein Ort, der durch seine Umgebung definiert wird - der See, die Fairways und das Gefühl von Raum, das ihn umgibt, schaffen ein natürliches Gefühl von Leichtigkeit und Verbundenheit", sagte Gary Johnson, General Manager, Fairmont Cheshire, The Mere. "Wir freuen uns darauf, unsere Gäste in diesem neuen Kapitel des Anwesens willkommen zu heißen, ganz gleich, ob sie zum Essen, zum Golfen oder zum Wohlfühlen hier sind, und zu sehen, wie das Hotel wieder zu einem Ort für großartige Gesellschaft, bedeutungsvolle Anlässe und ein gut gelebtes Leben wird." Weitere Ankündigungen und erste Details werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben, während Fairmont sich darauf vorbereitet, eine neue Ära der Luxusgastronomie in Cheshire einzuleiten. Buchungen können unter https://www.fairmont.com/en/hotels/mere/fairmont-cheshire-the-mere.html vorgenommen werden. Link zu den Bildern HIER . Über Fairmont Hotels & Resorts

Fairmont Hotels & Resorts ist bekannt für das unvergleichliche Portfolio der internationalen Luxusmarke mit über 90 außergewöhnlichen Hotels, in denen die großen Momente des Lebens, herzliche Freuden und persönliche Meilensteine gefeiert werden und an die man sich noch lange nach einem Besuch erinnert. Von Grandhotels bis hin zu urbanen Rückzugsorten hat Fairmont seit 1907 prächtige, bedeutungsvolle und unvergessliche Hotels geschaffen, reich an Charakter und tief verbunden mit der Geschichte, der Kultur und der Gemeinschaft seiner Reiseziele - renommierte Adressen wie The Plaza in New York City, The Savoy in London, Fairmont Tokyo, Fairmont Golden Prague, Fairmont San Francisco, Fairmont Banff Springs in Kanada, Fairmont Doha und Fairmont The Palm in Dubai. Fairmont Hotels sind die gesellschaftlichen Zentren ihrer Städte - ikonische Treffpunkte, an denen Menschen, Kultur und Ideen zusammenkommen. Das Fairmont ist berühmt für seinen zuvorkommenden Service, seine beeindruckenden öffentlichen Räume, seine lokal inspirierte Küche und seine kultigen Bars und Lounges. Es ist auch sehr stolz auf seinen bahnbrechenden Ansatz in Sachen Gastfreundschaft und seine Führungsrolle in Sachen Nachhaltigkeit und verantwortungsvollem Tourismus. Fairmont ist Teil von Accor, einer weltweit führenden Hotelgruppe mit über 5.800 Häusern in mehr als 110 Ländern, und eine teilnehmende Marke von ALL Accor, einer Buchungsplattform und einem Treueprogramm, das Zugang zu einer Vielzahl von Prämien, Dienstleistungen und Erlebnissen bietet. fairmont.com | all.com | group.accor.com Über die Select Group

Die Select Group ist ein 2002 gegründeter Immobilienentwickler und Hotelinvestor mit Hauptsitz in Dubai, dessen Portfolio sich über die Vereinigten Arabischen Emirate, das Vereinigte Königreich und Europa erstreckt. Die Gruppe erwarb das The Mere Golf Resort & Spa und ist verantwortlich für die umfassende Umwandlung in das Fairmont Cheshire, The Mere - das Flaggschiff der Gruppe im Vereinigten Königreich und ein Meilenstein ihres Engagements für den Aufbau eines Portfolios erstklassiger, langfristiger Investitionen im Gastgewerbe in Großbritannien. Das breitere Portfolio der Select Group umfasst mehr als 24,7 Millionen Quadratmeter an Wohn-, Mischnutzungs- und Hotelimmobilien, darunter auch Ultra-Luxus-Residenzen in den VAE unter den Marken Six Senses und Jumeirah. Die Gruppe besitzt und betreibt außerdem das Mere Golf Resort & Spa, das Old Thorns Hotel & Resort und drei Delta Hotels by Marriott-Häuser in Großbritannien. www.select-group.ae HOTELKONTAKTE:

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