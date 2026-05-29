Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PL67JA0, Wertpapier-Name: Call 18.09.26 IBM 320, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PJ9LYP7, Wertpapier-Name: Call 18.09.26 IBM 310, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PL8ULU3, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 IBM 350, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PL67NQ8, Wertpapier-Name: Call 15.01.27 IBM 350, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PL67DF2, Wertpapier-Name: Call 18.06.26 IBM 300, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PJ4HE72, Wertpapier-Name: Call 15.01.27 IBM 400, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000PJ4HE72 29.05.2026 15:47:24 1.950 0,86 EUR
DE000PJ4HE72 29.05.2026 15:47:34 2.000 0,86 EUR
DE000PL67NQ8 29.05.2026 15:51:01 986 1,49 EUR
DE000PJ4HE72 29.05.2026 15:51:18 4.000 0,86 EUR
DE000PJ9LYP7 29.05.2026 15:56:08 1.000 1,57 EUR
DE000PL67NQ8 29.05.2026 15:56:51 10.000 1,63 EUR
DE000PJ9LYP7 29.05.2026 15:56:54 9.000 1,58 EUR
DE000PJ9LYP7 29.05.2026 15:57:10 9.000 1,58 EUR
DE000PL67JA0 29.05.2026 15:57:18 1.000 1,35 EUR
DE000PL67DF2 29.05.2026 15:57:38 26.000 0,61 EUR
DE000PJ4HE72 29.05.2026 16:00:20 2.000 1,04 EUR
DE000PL8ULU3 29.05.2026 16:02:50 9.000 1,53 EUR
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PJ9LYP7, Wertpapier-Name: Call 18.09.26 IBM 310, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PL8ULU3, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 IBM 350, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PL67NQ8, Wertpapier-Name: Call 15.01.27 IBM 350, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PL67DF2, Wertpapier-Name: Call 18.06.26 IBM 300, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PJ4HE72, Wertpapier-Name: Call 15.01.27 IBM 400, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000PJ4HE72 29.05.2026 15:47:24 1.950 0,86 EUR
DE000PJ4HE72 29.05.2026 15:47:34 2.000 0,86 EUR
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DE000PL67NQ8 29.05.2026 15:56:51 10.000 1,63 EUR
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