Die ServiceNow-Aktie hat zum Wochenabschluss ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem Kurssprung von rund +15% gelang der Sprung über den Widerstand bei 109,50 US$ sowie der direkte Anlauf an die nächste Widerstandszone um 123,42 US$. Damit wirkt der vorherige Abverkauf zunächst gestoppt, doch oberhalb wartet bereits die nächste große Bewährungsprobe. Die Bullen melden sich zurück Nach dem massiven Rückgang seit dem Hoch aus dem Vorjahr war die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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