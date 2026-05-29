© Foto: CNP/ADM - www.capitalpictures.comDie Gouverneurin der US-Notenbank Federal Reserve, Michelle Bowman, hat am Freitag davor gewarnt die Zinsen anzuheben, um die aktuelle US-Inflation zu bekämpfen.Da die Inflation deutlich über dem 2-prozentigen-Ziel der Fed liegt, gehen die Märkte davon aus, dass die die Zinsen in diesem Jahr unverändert gelassen werden und möglicherweise erst Anfang 2027 mit Zinserhöhungen begonnen wird. Die aktuellen Marktpreise signalisieren praktisch keine Chance auf Zinssenkungen bis mindestens 2027. Bowman erklärte jedoch, dass es sich in der Vergangenheit als ineffektiv erwiesen habe, die Geldpolitik anzupassen, um energiegetriebene Inflationsschübe auszugleichen. "Eine Reaktion auf vorübergehend …Den vollständigen Artikel lesen
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