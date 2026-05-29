Die neueste Erweiterung der NetBrain-Plattform umfasst Agent Skills, AI Path Doctor, MCP Server sowie erweiterte domänenübergreifende Integrationen und erweitert damit die Agent-Funktionen, die bereits in Hunderten von Unternehmen im Einsatz sind.

NetBrain Technologies, Inc. hat heute wichtige neue Plattformfunktionen vorgestellt, die Agentic NetOps von einer aufstrebenden Kategorie zur betrieblichen Realität machen. Die Kunden von NetBrain setzen bereits Agenten ein, die Probleme in komplexen Unternehmensnetzwerken mit Geräten verschiedener Hersteller diagnostizieren und beheben. Diese neuen Funktionen erweitern die Plattform um neue Agent-Tools, domänenübergreifende Kontextinformationen und offene Schnittstellen für ein breiteres Agentic Enterprise-Umfeld.

Erste Kundenergebnisse verdeutlichen das Ausmaß dieses Wandels:

Ein führender Krankenversicherer nutzte den Deep Diagnosis-Agent von NetBrain, um ein seit Wochen bestehendes Problem mit der VPN-Verbindung in weniger als fünf Minuten zu diagnostizieren und zu beheben.

Ein großer Hersteller löste ein kritisches Geräteproblem mit einer einzigen Abfrage, isolierte die Ursache entlang des gesamten Netzwerkpfads in weniger als 20 Minuten, sparte damit Hunderte von Arbeitsstunden der Techniker ein und verkürzte die MTTR um mehr als 95 %.

Ein globales Telekommunikationsunternehmen stellte fest, dass die kontextbasierten Agenten von NetBrain bei einem hartnäckigen Firewall-Problem besser abschnitten als ein eigenständiges LLM-Frontier-Modell, da sie sowohl die richtige Diagnose als auch die spezifischen Befehle zur Behebung des Problems lieferten.

"NetBrain ermöglicht es unseren Kunden, bereits heute Agentic NetOps in der Produktion umzusetzen", sagte Bernadette Nixon, CEO von NetBrain Technologies. "Unsere Agenten sind nicht bloß KI-Assistenten, sondern agieren als Operatoren, die Diagnosen stellen, Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen gestützt auf das verifizierte Netzwerk, das unsere Plattform bereitstellt. Wir bieten sowohl innovative, zweckgebundene Agenten als auch eine Plattform, die den vertrauenswürdigen Netzwerkkontext bereitstellt, der es unseren Kunden ermöglicht, die Automatisierung mit Zuversicht voranzutreiben."

Warum Agentic NetOps, und warum gerade jetzt?

Netzwerke sind der Bereich, den die meisten Unternehmen bei Problemen als Erstes als Ursache ausmachen, und in dem KI, die ausschließlich auf der Korrelation von Ereignissen basiert, regelmäßig versagt. Agentic NetOps erfordert mehr als nur Inferenz: Es erfordert einen verifizierten, aktuellen Netzwerkstatus, eine Absichtsüberprüfung sowie Pfadinformationen, die kein Telemetrie-Stream liefern kann. Gartner prognostiziert: "Bis Ende 2027 werden 80 der Anbieter von Netzwerkautomatisierungsplattformen agentische KI-Funktionen einführen, die eine probabilistische Automatisierung ermöglichen gegenüber weniger als 20 Anfang 2026."*

Das Netzwerkkontextmodell von NetBrain, das Geräte, Topologie, Pfade und Absichten von über 150 Hardware-Anbietern abdeckt, bildet die firmeneigene Grundlage, die einen autonomen Netzwerkbetrieb ermöglicht. Diese neuen Funktionen, die ab dem 1. Juni verfügbar sind, erweitern die NetBrain-Plattform:

AI Path Doctor: Überprüft Netzwerkpfade, kennzeichnet Ungenauigkeiten und erstellt Runbooks zur Behebung. Zuverlässige Pfade sind die Voraussetzung für jede Diagnose und Automatisierung, die von den Agenten ausgeführt wird.

Überprüft Netzwerkpfade, kennzeichnet Ungenauigkeiten und erstellt Runbooks zur Behebung. Zuverlässige Pfade sind die Voraussetzung für jede Diagnose und Automatisierung, die von den Agenten ausgeführt wird. Agent Skills: Institutionelles Wissen und bewährte Verfahren werden als "Agent Skills" erfasst, wodurch NetBrain-Agenten an die jeweilige Kundenumgebung angepasst werden ohne Programmieraufwand oder Neutraining von Modellen.

Institutionelles Wissen und bewährte Verfahren werden als "Agent Skills" erfasst, wodurch NetBrain-Agenten an die jeweilige Kundenumgebung angepasst werden ohne Programmieraufwand oder Neutraining von Modellen. Domänenübergreifender Kontext: Neue Integrationen beziehen Anwendungs- und Infrastrukturdaten aus ITSM-, Sicherheits- und APM-Plattformen, darunter Dynatrace, in den Diagnose-Workflow von NetBrain ein. Dadurch lässt sich die Frage "Liegt es am Netzwerk oder an der Anwendung?" klären und die Anzahl der Tickets um 40 oder mehr reduzieren.

Neue Integrationen beziehen Anwendungs- und Infrastrukturdaten aus ITSM-, Sicherheits- und APM-Plattformen, darunter Dynatrace, in den Diagnose-Workflow von NetBrain ein. Dadurch lässt sich die Frage "Liegt es am Netzwerk oder an der Anwendung?" klären und die Anzahl der Tickets um 40 oder mehr reduzieren. Golden Assessment Library 26.06: Regelmäßig veröffentlichte, vorgefertigte und branchengeprüfte Netzwerkbewertungen, die Ihnen helfen, über Veränderungen in der Branche auf dem Laufenden zu bleiben. Diese Version umfasst aktualisierte Inhalte zu den Themen Kapazitätsmanagement, Integration von Cisco ACI Intent in Deep Diagnosis sowie Fehlerbehebungskompetenzen für Deep Diagnosis.

Regelmäßig veröffentlichte, vorgefertigte und branchengeprüfte Netzwerkbewertungen, die Ihnen helfen, über Veränderungen in der Branche auf dem Laufenden zu bleiben. Diese Version umfasst aktualisierte Inhalte zu den Themen Kapazitätsmanagement, Integration von Cisco ACI Intent in Deep Diagnosis sowie Fehlerbehebungskompetenzen für Deep Diagnosis. Flexibilität des LLM-Programms und MCP-Unterstützung: Native Unterstützung für Claude, Gemini, GPT und alle OpenAI-kompatiblen Endpunkte, einschließlich selbst gehosteter Modelle. Über MCP steht die Netzwerkintelligenz von NetBrain nun einem breiteren Kreis von Unternehmen zur Verfügung, wodurch die fundierten Erkenntnisse von NetBrain auf alle KI-Plattformen ausgeweitet werden, die unsere Kunden parallel dazu nutzen.

"Die Diskussion rund um die Agenten wurde bislang von der Modellauswahl, dem Agenten-Design sowie Anwendungsfällen im Bereich der Ticket- und Protokollanalyse dominiert. Der Schlüssel zur breiten Akzeptanz liegt in fundierten Netzwerkdaten, die als Grundlage für Diagnosen und Behebungsmaßnahmen dienen für eine echte Lösung echter Kundenprobleme", sagte Song Pang, CTO von NetBrain Technologies. "Agent Skills passt unsere Agenten an die Umgebung jedes einzelnen Kunden an. AI Path Doctor gewährleistet die Genauigkeit der Pfadermittlung. MCP bindet das übrige KI-Ökosystem ein. Gemeinsam sorgen sie für sofortigen geschäftlichen Nutzen und schließen den Kreislauf von der Diagnose bis zur Behebung in maschineller Geschwindigkeit und mit menschlicher Zuversicht."

"Agentic NetOps-Software geht über Assistenten und Chatbots hinaus, die zwar Informationen abrufen und Vorschläge unterbreiten, sich bei der Entscheidung über die zu ergreifenden Maßnahmen jedoch auf den Menschen verlassen. Agentic Network Operations-Software interpretiert Ziele, plant, argumentiert, handelt und überprüft die Ergebnisse unter Einhaltung festgelegter Rahmenbedingungen."**

Gartner

Von der Kategorie zur Roadmap

Die Anfang dieses Jahres veröffentlichten Agenten "Deep Diagnosis" und "Runbook Companion" von NetBrain werden in Hunderten von Unternehmen eingesetzt, um die Fehlerisolierung und die angeleitete Fehlerbehebung zu automatisieren. Beide sind nun dank MCP und Agent Skills deutlich leistungsfähiger, und die erweiterte Plattformgrundlage beschleunigt die Bereitstellung weiterer Agenten, die auf der Roadmap von NetBrain vorgesehen sind.

Kunden nutzen NetBrain von der Planung über Änderungen bis hin zum laufenden Netzwerkbetrieb und setzen dabei Diagnose-, Bewertungs- und Änderungsprozesse ein, die von "Human-in-the-Loop" über "Human-on-the-Loop" bis hin zu "Human-out-of-the-Loop" reichen. NetBrain arbeitet mit Kunden zusammen, um ihren Weg zu agentenbasierten NetOps zu gestalten, die in jeder Phase einen messbaren ROI liefern.

Diese Erweiterungen der NetBrain-Plattform sind ab dem 1. Juni 2026 verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.netbrain.com/platform/journey-to-agentic-netops/?utm_source=businesswire&utm_medium=text_link&utm_campaign=jtano_q2fy26_integrated.

Auf der Cisco Live in Las Vegas vom 1. bis 4. Juni: Besuchen Sie NetBrain in der Zero Outage Lounge (Mandalay Bay Suite, 31. Mai bis 4. Juni) und bei der Veranstaltung "Race to Agentic NetOps" (Grand Prix Plaza, 2. Juni, 19:00-22:00 Uhr).

NetBrain Live, Boston, 22. bis 24. September 2026: Die Anmeldung ist jetzt möglich. NetBrain wird eine umfassende Suite von Agenten vorstellen, die auf der Kontextplattform basieren und die Bereiche Diagnose, Fehlerbehebung, Änderungsmanagement, Validierung und Bewertung abdecken. Weitere Informationen finden Sie unter netbrain.com/netbrain-live?utm_source=businesswire&utm_medium=text_link&utm_campaign=jtano_q2fy26_integrated.

*Gartner, Market Guide for Network Automation Platforms, 29. April 2026. GARTNER ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

**Gartner, Innovation Insight: Agentic NetOps Software Redefines Networking, 18. Februar 2026.

Über NetBrain Technologies

NetBrain ist Vorreiter im Bereich "Agentic NetOps" und ermöglicht einen autonomen Netzwerkbetrieb durch KI-Agenten, die Diagnosen erstellen, Entscheidungen treffen und unter Berücksichtigung des gesamten Netzwerkkontexts handeln. NetBrain betreut rund ein Drittel der Fortune-100- und Fortune-500-Unternehmen in den komplexesten Unternehmensnetzwerken der Welt und unterhält Niederlassungen in Boston, London, Hyderabad, Peking und Toronto.

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Austin Williams

Voxus PR für NetBrain Technologies

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