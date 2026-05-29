© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIEin KI-designter Antikörper gegen Haarausfall lässt Analysten aufhorchen: BTIG sieht bei Absci Milliardenpotenzial - und zieht den Vergleich zum GLP-1-Boom.An der Wall Street wird ein experimenteller Wirkstoff gegen Haarausfall plötzlich zum großen Thema. Die Investmentbank BTIG hat die Research-Coverage für Absci Corporation mit der Empfehlung "Kaufen" und einem Kursziel von 9 US-Dollar aufgenommen. Grund dafür ist ABS-201, ein KI-designter, lang wirkender Antikörper, dem BTIG Spitzenumsätze von bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar zutraut. Analyst Kambiz Yazdi zieht bewusst einen großen Vergleich: ABS-201 könne zum GLP-1-Moment für Haarausfall werden. GLP-1-Medikamente helfen vielen Menschen …Den vollständigen Artikel lesen
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