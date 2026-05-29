EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) / Schlagwort(e): Produkteinführung

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldet einen Gesamtbestand von ca. 374 Millionen Dollar, darunter OpenAI, Beast Industries, mehr als 11.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Tokens



29.05.2026 / 21:40 CET/CEST

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Treasury-Zusammensetzung Eightco zum 27. Mai 2026: 90 Mio. USD OpenAI-Aktien (indirekt), 18 Mio. USD Beast Industries-Aktien, 11.068 ETH, 283 Mio. WLD-Bestände und 144 Mio. USD Barmittel und Äquivalente, insgesamt etwa 374 Mio. USD World bietet eine Lösung für das Problem des "doppelten Menschen" in einer Welt, in der Deepfakes immer weiter um sich greifen Unabhängige Daten zeigen, dass OpenAIs kommendes soziales Netzwerk in einer Kategorie landen wird, die bereits zu 15-43 % nicht-menschlich ist, was die Nachfrage nach Worldcoins Proof of Human-Netzwerk verstärkt Die Daten zeigen, dass Bot-, KI-generierte und nicht authentische Aktivitäten mittlerweile zwischen 15 % und 75 % der Aktivitäten in acht wichtigen Internetbereichen ausmachen, darunter 75 % des Polymarket-Handelsvolumens, 53 % des Webverkehrs und 47 % des E-Mail-Verkehrs, was bestätigt, dass das Internet ein menschliches Problem hat Eightco bietet indirekten Zugang zu einigen der innovativsten privaten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries EASTON, Pa., 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" oder das "Unternehmen") gab heute ein Update zu seinen Gesamtbeständen und hob dabei seine Spitzenposition bei digitalen Vermögenswerten und strategischen Investitionen in führende private Technologieunternehmen hervor. Mit Stand vom 27. Mai 2026, 16:00 Uhr ET, umfasst der Bestand von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über SPVs) in OpenAI, eine Investition in Höhe von 18 Millionen US-Dollar in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu einem Preis von 0,35 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) und etwa 144 Millionen US-Dollar an Bargeld und Stablecoins, was einem Gesamtbestand von etwa 374 Millionen US-Dollar entspricht. Zentrale Erkenntnisse zu den Treasury-Vermögenswerten von ORBS in der vergangenen Woche Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem umfasst. Zu den wichtigsten Beteiligungen der letzten Wochen gehören: Am 20. Mai gab OpenAI bekannt, dass eines seiner internen Allzweck-Schlussfolgermodelle eine zentrale Vermutung in der diskreten Geometrie, die Paul Erdos 1946 aufstellte, selbstständig widerlegt hat. Die Lösung eines 80 Jahre alten mathematischen Problems ist schon beeindruckend, aber was die Mathematikforscher überraschte, war die Art des Nachweises. Das Modell von OpenAI löste dieses Problem mit Hilfe der algebraischen Zahlentheorie, anstatt den bekannten Beweisvektoren zu folgen ( buildfastwithai ).

). Am 24. Mai fand im Dowdy-Ficklen-Stadion in Greenville, NC, die Live-Übertragung der Beast Games World Champions Season 3 ( WITN TV ) statt. Jimmy Donaldson ist in der Gegend von Greenville aufgewachsen, und so ist dies eine Art Heimkehrer-Event. The Beast Games ist die meistgesehene Reality-Serie von Amazon Prime Video ( IMDB ).

) statt. Jimmy Donaldson ist in der Gegend von Greenville aufgewachsen, und so ist dies eine Art Heimkehrer-Event. The Beast Games ist die meistgesehene Reality-Serie von Amazon Prime Video ( ). Am 15. Mai führte OpenAI ChatGPT Personal Finance für Pro-Nutzer in den USA ein. OpenAI beschreibt, dass es den Nutzern ermöglicht, Bank-, Brokerage- und Kreditkonten von mehr als 12.000 Institutionen sicher zu verknüpfen und die Beziehung von OpenAI zu seinen Nutzern weiter zu stärken ( OpenAI ).

). Am 12. Mai präsentierte sich Beast Industries unter der Leitung von Jimmy Donaldson (alias MrBeast) zum ersten Mal öffentlich den Werbekunden. Beast stellte einen zweiseitigen Creator-Marktplatz vor und führte Vyro ein, seine eigene Creator-Distribution-Engine. Das Management prognostizierte für das Gesamtjahr 2026 einen Umsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar, nach 899 Mio. USD im Jahr 2025 ( Digiday ; TIME 100 Most Influential Companies 2026 ). "Wir sind nicht mehr nur ein YouTube-Kanal. Wir bauen eine Medienplattform der nächsten Generation im Zeitalter der künstlichen Intelligenz auf und nutzen Technologie, Daten und globale IP, um Marken und Fans in noch nie dagewesenem Umfang zusammenzubringen", sagte Jeff Housenbold, Geschäftsführer von Beast Industries, bei der Präsentation.

; ). "Wir sind nicht mehr nur ein YouTube-Kanal. Wir bauen eine Medienplattform der nächsten Generation im Zeitalter der künstlichen Intelligenz auf und nutzen Technologie, Daten und globale IP, um Marken und Fans in noch nie dagewesenem Umfang zusammenzubringen", sagte Jeff Housenbold, Geschäftsführer von Beast Industries, bei der Präsentation. Am 20. Mai berichteten mehrere Medien, dass OpenAI angeblich einen Börsengang in den kommenden Wochen vorbereitet ( WSJ ). Der Börsengang von OpenAI würde als einer der am meisten erwarteten Börsengänge im Jahr 2026 angesehen werden. "Die Fähigkeit des Modells von OpenAI, ein 80 Jahre altes mathematisches Rätsel ohne menschliche Anleitung zu lösen, zeugt von herausragenden Denkfähigkeiten", sagte Thomas "Tom" Lee, Vorstandsmitglied von Eightco. "Wir glauben, dass dies unsere Investitionsthese für einen Anteil von OpenAI an der ORBS-Bilanz von rund 24 % untermauert." Aus den von Fundstrat zusammengestellten Daten geht hervor, dass "Nicht-Menschen" inzwischen die folgenden geschätzten Anteile des Volumens auf verschiedenen Plattformen ausmachen:

75 % des Handelsvolumens auf Polymarket 53 % des Web-Traffics 47 % der versendeten E-Mails 44 % der Buy-Side-Ausführungen bei US-Aktien 35 % der neu erstellten Websites 30 % der Online-Produktbewertungen

Achtco: Zugang zu wichtigen Megatrends Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: Künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Kreativwirtschaft, mit Positionen in jedem Trend durch indirekte Investitionen in OpenAI (24 % der ORBS-Treasury-Bestände), Worldcoin (26 %) und Beast Industries (5 %). Künstliche Intelligenz - OpenAI Eightco hat rund 90 Mio. USD in Zweckgesellschaften investiert, die an der Muttergesellschaft von OpenAI beteiligt sind. Dies entspricht rund 24 % des Eigenkapitals und ist eine der höchsten ausgewiesenen Konzentrationen aller börsennotierten Gesellschaften. ChatGPT, die Verbraucher-App von OpenAI, ist weltweit die Nummer 1 unter den KI-Apps für Verbraucher ( Sensor Tower ) und hat im Februar 2026 die Marke von 900 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern überschritten, was sie zur am schnellsten wachsenden Verbrauchertechnologie der Geschichte macht ( UBS via Reuters ). Digitale Identität - WLD-Token Eightco hält über 283 Mio. WLD, das sind etwa 8,3 % des umlaufenden Angebots, die größte öffentlich ausgewiesene institutionelle Position weltweit und etwa 26 % der Vermögenswerte des Eightco-Treasury. Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein einzigartiger Mensch und kein KI-Agent ist. Nach dem von World angekündigten Geschäftsmodell zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt. Sowohl Aussteller von Berechtigungsnachweisen als auch das World-Protokoll monetarisieren dabei die Authentifizierung verifizierter echter Menschen. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI, eine adressierbare Umsatzchance von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity). Creator-Ökonomie - Beast Industries Eightco hat 18 Mio. USD in Aktien von Beast Industries investiert, was etwa 5 % der Treasury-Vermögenswerte entspricht. Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Reichweiten bei Verbrauchern und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower, gestützt auf MrBeast als die weltweit meistgesehene Person auf YouTube. Da KI die Produktion von Inhalten zunehmend austauschbar macht, werden Verbreitung und Vertrauen des Publikums zu zunehmend knappen Vermögenswerten. Informationen zu Eightco Holdings Inc. Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine in ihrer Art einzigartige Worldcoin (WLD)-Treasury-Strategie verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker ein indirektes Engagement in drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch die indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch die Position als größter börsennotierter Inhaber von WLD und des Proof-of-Human-Protokolls sowie die Creator-Ökonomie durch die Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren, darunter Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR, baut Eightco die Infrastrukturebene für Proof-of-Human-Verifizierung im Zeitalter agentischer KI auf. Weitere Informationen:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings Häufig gestellte Fragen Was ist die ORBS-Aktie? Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet indirekten Zugang zu: OpenAI und Beast Industries. Wer besitzt die meisten Worldcoin (WLD)? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hält 283 Millionen WLD, was etwa 8,30 % des zirkulierenden Angebots entspricht und die größte öffentlich ausgewiesene institutionelle Position weltweit darstellt. Was ist Proof of Human? Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein einzigartiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentischen Handel und jedes System, das im Zeitalter agentischer KI das Prinzip "eine Person, ein Konto" erfordert. Wie hängt Eightco (ORBS) mit Proof of Human zusammen? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich offengelegte institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt. Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings? Kevin O'Donnell ist Geschäftsführer von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehören Tom Lee, geschäftsführender Partner und Leiter der Research-Abteilung bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), sowie Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, als Berater des Verwaltungsrats an. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Kreativwirtschaft das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung und Einführung von agentenbasierter künstlicher Intelligenz; Medienberichte über OpenAI, die angeblich einen Börsengang vorbereiten, und Erwartungen, dass ein OpenAI-Börsengang einer der am meisten erwarteten Börsengänge des Jahres 2026 sein würde; die Managementprognose von Beast Industries für das Gesamtjahr 2026 mit einem Umsatz von 1,6 Milliarden Dollar; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeiten von Beast Industries als Medienplattform der nächsten Generation; Aussagen, dass Beast Games die meistgesehene ungeschriebene Serie von Amazon Prime Video ist; Erwartungen hinsichtlich der Einführung des World ID-Protokolls in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; die Überzeugung, dass die Proof-of-Human-Verifizierung in der Ära der agentenbasierten KI zu einer wesentlichen Infrastruktur für soziale Netzwerke, Banken, agentenbasierten Handel und Finanzsysteme wird, sowie Aussagen über die Notwendigkeit der Implementierung von Proof-of-Human in immer mehr Bereichen der Gesellschaft und der Wirtschaft; Aussagen über den prozentualen Anteil nicht-menschlicher und Bot-Aktivitäten auf Internetplattformen, einschließlich Polymarket, Webverkehr, E-Mail, Aktienausführung, Website-Erstellung und Online-Produktbewertungen; Aussagen über die von World adressierbaren Umsatzchancen in den Branchen Banking, E-Commerce, Gaming, Social Media und agentenbasierte KI; die Treasury-Strategie des Unternehmens und die erwarteten Vorteile seiner indirekten Positionen in OpenAI (über Zweckgesellschaften) und seiner Positionen in WLD und Beast Industries; die Überzeugung des Unternehmens, dass sein Treasury-Portfolio entscheidende Komponenten für das zukünftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; Aussagen über die Bedeutung des Vertriebs und des Vertrauens des Publikums, da KI die Produktion von Inhalten zur Massenware macht; Aussagen über das Modell von OpenAI, das eine zentrale Vermutung in der diskreten Geometrie selbstständig widerlegt, und die Argumentationsfähigkeiten der Modelle von OpenAI; Aussagen über den Start und die Fähigkeiten von ChatGPT Personal Finance; und Aussagen des Vorstandsmitglieds des Unternehmens über die Stärke der Investitionsthese des Unternehmens für OpenAI. Wörter wie "plant", "erwartet", "wird", "rechnet mit", "fortsetzen", "erweitern", "voranbringen", "entwickeln", "glaubt", "Prognose", "Ziel", "kann", "bleiben", "prognostizieren", "Ausblick", "beabsichtigen", "schätzen", "könnte", "sollte" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Aussage sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, das Management oder den Betrieb privater Unternehmen zu leiten, bei denen das Unternehmen keine Mehrheitsbeteiligung besitzt, einschließlich OpenAI und Beast Industries; das Risiko eines Verlusts oder Abschlags auf die strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Position in OpenAI-Aktien (gehalten durch Zweckgesellschaften), seiner Position in WLD und seiner Position in Beast-Industries-Aktien; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für eine fortgesetzte Börsennotierung zu erfüllen; unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens reduzieren oder den Kapitaleinsatz anderweitig verzögern; die Unfähigkeit, angemessenes Kapital für die Finanzierung oder Skalierung der Geschäftstätigkeit oder strategischer Investitionen zu beschaffen; die Volatilität der Preise für digitale Vermögenswerte, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der eigenen Bestände des Unternehmens erheblich beeinträchtigen könnte; regulatorische Änderungen, künftige Gesetze und Vorschriften, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung von künstlicher Intelligenz oder die Erfassung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der Proof-of-Human-Technologie und des World-Netzwerks; Ungewissheit in Bezug auf das Tempo und die Entwicklung des Einsatzes von agentenbasierter KI in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Beast Industries, seine Umsatzprognosen oder Wachstumsprognosen zu erreichen; Risiken, dass Daten Dritter über nicht-menschliche Internet-Aktivitäten ungenau sind oder sich ändern können; und sich ändernde öffentliche und staatliche Positionen zu digitalen Vermögenswerten oder mit künstlicher Intelligenz verbundenen Branchen. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, findet sich in den Einreichungen von Eightco bei der Securities and Exchange Commission ("SEC"), einschließlich der Risikofaktoren und anderer Offenlegungen im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen öffentlich verfügbaren SEC-Einreichungen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung. Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Überarbeitungen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um künftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. QUELLE: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989388/EIGHTCO_HOLDINGS_Image1.jpg

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29.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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