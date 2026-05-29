Die Microsoft-Aktie hat den kurzfristigen Abwärtstrend in Form einer bullischen Flagge nach oben verlassen und damit ein klares charttechnisches Signal geliefert. Nach dem starken Konter aus dem Bereich um 354 bis 366 US$ wurde zuletzt auch die Hürde bei 423,68 US$ überwunden. Damit rücken nun die nächsten Widerstände bei 456,17 bis 467,56 US$ sowie mittelfristig der Bereich um 528 US$ in den Fokus. Der Ausbruch bestätigt die Erholung Nach dem scharfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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