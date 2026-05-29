Die Wall Street startet gut gelaunt ins Wochenende. Alle drei großen US-Indizes haben bis zum Schluss abgeliefert und erreichten im Tagesverlauf neue Rekordstände. Damit setzen sie ein starkes Ausrufezeichen unter den Mai - allen voran der Nasdaq 100. Denn die KI-Story lief in dieser Handelswoche heißer denn je.Das Rekordfieber dauert am Freitag an. Der S&P 500 gewann 0,22 Prozent auf 7.580 Punkte und klopfte im frühen Handel bereits an die Tür zur 7.600-Zähler-Marke. Auch der Nasdaq 100 baute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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