DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.076 Pkt - Ruhiger Wochenausklang
DOW JONES--Von einem ruhigen Wochenausklang sprach am Freitag ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe keine wichtigen Unternehmensmelungen gegeben. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen, so der Teilnehmer weiter.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 25.076 25.105 -0,1% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
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May 29, 2026 16:22 ET (20:22 GMT)
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