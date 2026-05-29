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Dow Jones News
29.05.2026 22:57 Uhr
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NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.076 Pkt - Ruhiger Wochenausklang

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.076 Pkt - Ruhiger Wochenausklang

DOW JONES--Von einem ruhigen Wochenausklang sprach am Freitag ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe keine wichtigen Unternehmensmelungen gegeben. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen, so der Teilnehmer weiter. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
25.076    25.105    -0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 16:22 ET (20:22 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
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