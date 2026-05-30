ZenaTech öffnet Plattform für Gründerfirmen und setzt auf Wachstum über Partnerschaften

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Plattform öffnet sich für neue Partner

ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) schlägt ein neues Kapitel in seiner Wachstumsstrategie auf. Das Technologieunternehmen aus Vancouver, spezialisiert auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen, startet ein Partnerschaftsprogramm für von Gründern geführte Unternehmen.

Im Mittelpunkt stehen profitable und umsatzstarke Firmen aus den vertikalen Kernmärkten von ZenaTech. Dazu zählen Verteidigungstechnik, SaaS für Unternehmen und die dazugehörige KI-Infrastruktur. Das Ziel ist klar umrissen: Partner sollen in die bestehende Plattform integriert werden und gemeinsam mit ZenaTech wachsen. Für Anleger rückt damit ein strategischer Hebel in den Fokus, der die Gesamtumsätze des Unternehmens deutlich steigern soll.

Gespräche über mögliche Übernahmen laufen

ZenaTech hat nach eigenen Angaben bereits mehrere geeignete Unternehmen ermittelt. Mit ausgewählten Parteien wurden unverbindliche Absichtserklärungen und Rahmenvereinbarungen geschlossen. Die Gespräche bewegen sich nun in Richtung möglicher endgültiger partnerschaftlicher Übernahmevereinbarungen.

Dabei setzt ZenaTech auf einen kooperativen und gründerfreundlichen Ansatz. Das Unternehmen tritt direkt und vertraulich mit Eigentümern und Teams in Kontakt, die ihre Firmen bereits erfolgreich aufgebaut haben. Jede Partnerschaft soll so gestaltet werden, dass Gründer und Mitarbeiter weiter an ihren Unternehmen arbeiten können. Gleichzeitig erhalten sie Zugriff auf eine breitere Plattform und größere Ressourcen im Hintergrund.

Größere Plattform statt Zerschlagung

ZenaTech verweist auf den gezielten Aufbau der operativen Plattform in den vergangenen fünf Jahren. Der Fokus lag dabei auf Engineering, Fertigung, Software-Entwicklung und internationaler Präsenz. Nach Darstellung des Unternehmens wurde eine Struktur geschaffen, in der erfolgreiche Firmen ihre Leistung weiter ausbauen können.

Im Zentrum der Strategie stehen Gründer, die bereits Werte geschaffen haben und nun zusätzliche Unterstützung erhalten sollen. ZenaTech will Unternehmen nicht zerteilen, sondern starken Teams eine größere Plattform, mehr Ressourcen und Zugang zu einem Kundenkreis bieten, den sie allein nur schwer erreichen würden. Aus Sicht des Unternehmens kann eine passende Partnerschaft sowohl den angeschlossenen Gründern als auch den Aktionären zugutekommen.

Klare Kriterien für passende Partner

Bei der Auswahl potenzieller Partner achtet ZenaTech auf mehrere Merkmale. Im Zentrum stehen profitable und umsatzstarke Unternehmen mit positivem operativem Cashflow oder einer klaren Entwicklung in Richtung Rentabilität unter ZenaTech als Eigentümer.

Wichtig ist zudem eine enge Verbindung zu Gründern und Mehrheitseigentümern. ZenaTech will direkt und vertraulich zusammenarbeiten, um Partnerschaften zu schaffen, die allen Beteiligten zugutekommen. Strategisch passen vor allem Firmen aus Verteidigungstechnik, Enterprise-SaaS, Drone-as-a-Service, KI-Infrastruktur sowie angrenzenden vertikalen Branchen.

Auch geografische und operative Hebel spielen eine Rolle. Gesucht werden Klientel, Talente oder operative Präsenz, mit denen ZenaTech vorrangige Märkte in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ausweiten kann. Jede Firma soll einzeln oder im Verbund einen bedeutsamen und unmittelbaren Beitrag zum konsolidierten Umsatz leisten. Hinzu kommt eine ähnliche operative und kulturelle Ausrichtung, damit beide Organisationen durch die Zusammenarbeit gestärkt werden.

Vertikale Märkte als Wachstumskorridor

Der nächste Abschnitt der partnerschaftlichen Übernahmen richtet sich auf klar definierte Branchen. Im Bereich Verteidigungstechnik und unbemannte Systeme sucht ZenaTech Firmen, deren Produkte, Aufträge oder Engineering-Kompetenzen die ZenaDrone-Lösungen, Zena AI und das Drohnenabwehr-Portfolio ergänzen.

Bei SaaS-Lösungen für Unternehmen und Produktivitätssoftware geht es um wiederkehrende Umsätze, bestehende Klientel und Technologien, die ZenaTechs Plattform für Unternehmenssoftware stärken. Im Bereich KI-Infrastruktur und angewandte KI stehen Firmen im Fokus, deren Modelle, Datenbestände oder vertikale Anwendungen Zena AI in Verteidigungs- und Unternehmensanwendungen unterstützen.

Hinzu kommen Betreiber im Drone-as-a-Service-Segment. Sie sollen ZenaTechs Leistungsspektrum bei drohnengestützter Landvermessung, Inspektionen, Hochdruckreinigungen sowie datengesteuerter Automatisierung erweitern. Auch Spezialfertigung und Lieferkette zählen dazu, etwa Produktion, Zerspanung, Elektronik und Verbundwerkstoffe.

Ressourcen für den nächsten Skalierungsschub

ZenaTech verweist auf Investitionen der vergangenen fünf Jahre. Das Unternehmen hat Engineering-Kapazitäten, Infrastruktur für Zulassungs- und Integrationsprozesse, Fertigungspräsenz und ein globales Netzwerk an Tochtergesellschaften aufgebaut. Diese Basis soll Partnerunternehmen langfristig ein starkes Zuhause bieten.

Für Gründer entsteht dadurch ein direkter Zugang zu Ressourcen, Klientel und Unterstützung, deren Aufbau allein Jahre dauern würde. Zugleich sollen die jeweiligen Firmen weiterhin von den Personen geführt werden, die sie am besten kennen. Das verbindet operative Kontinuität mit einer breiteren Plattform im Rücken.

Nächste Schritte folgen nach Abschlussbedingungen

Weitere Informationen will ZenaTech bereitstellen, sobald endgültige Vereinbarungen ausgehandelt, die Due-Diligence-Prüfungen abgeschlossen und die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind. Dabei sollen die geltenden Offenlegungspflichten und regulatorischen Auflagen eingehalten werden.

Gründer und Eigentümer, die an einer Partnerschaft interessiert sind, können sich direkt an ZenaTech wenden oder per E-Mail an investors@zenatech.com Kontakt aufnehmen. Alle Gespräche werden vertraulich und unverbindlich behandelt.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-schlaegt-neues-kapitel-mit-wachstum-ueber-partnerschaften-auf-und-laedt-von-gruendern-gefuehrte-firmen-ein-seiner-plattform-fuer-verteidigung-enterprise-saas-und-ki-infrastruktur-beizutreten/5155846/

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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Enthaltene Werte: CA98936T2083