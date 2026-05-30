Der skandalöse Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichtes ist zu einer Art "Überverfassungsrecht" geworden, das Freiheitsrechte, Industriepolitik und Energieversorgung unter einen Klimavorbehalt stellt. Das führt im Gespräch mit dem TE-Wecker Staatsrechtler Prof. Ulrich Vosgerau aus und weist darauf hin, dass neue Klimaklagen von Aktivisten, Umweltverbänden und der Deutschen Umwelthilfe den Druck auf Politik und Wirtschaft weiter erhöhen. Vosgerau D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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