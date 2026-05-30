NurExone Biologic EU-Programm rückt Exosomen-Therapien stärker ins Rampenlicht

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NurExone Biologic Inc. hat einen weiteren Entwicklungsschritt erreicht. Das biopharmazeutische Unternehmen aus Toronto und Haifa wurde ausgewählt, in Phase 2 des EIT Health Catapult Programme 2026 vorzurücken. Das von der Europäischen Union unterstützte Programm richtet sich an Unternehmen mit hohem Potenzial, die wichtige Prioritäten im Gesundheitswesen adressieren.

NurExone entwickelt exosomenbasierte regenerative Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems. Mit dem Vorrücken in die nächste Programmphase rückt die Plattform des Unternehmens stärker in den Fokus eines europäischen Innovationsumfelds. Für Anleger ist vor allem relevant: Die Auswahl knüpft direkt an die technologische Ausrichtung des Unternehmens an und unterstreicht die wachsende Sichtbarkeit im Bereich regenerativer Medizin.

Plattform, Daten und Regulierung im Fokus

Das EIT Health Catapult Programme unterstützt Unternehmen aus dem Bereich Gesundheitsinnovation mit Expertentraining, Investorenpräsenz und kompetitiven Pitch-Möglichkeiten. NurExone erhielt positive Rückmeldungen der Gutachter. Hervorgehoben wurden die starke und differenzierte Plattform für regenerative Medizin, überzeugende präklinische Daten sowie bedeutende regulatorische Fortschritte.

Damit trifft NurExone auf ein Umfeld, das gezielt Unternehmen mit klarer medizinischer Stoßrichtung begleitet. Die exosomenbasierte Plattform des Unternehmens zielt auf Rückenmarks- und Sehnervschäden. In diesen Bereichen gibt es laut Unternehmensangaben derzeit nur sehr begrenzte restorative Behandlungsmöglichkeiten für Patienten. Genau an dieser Lücke setzt NurExone mit seiner Entwicklungsarbeit an.

Internationale Wahrnehmung nimmt zu

Die aktuelle Bekanntgabe folgt auf weitere internationale Anerkennung für NurExone. Dazu gehört die Einladung an CEO Dr. Lior Shaltiel, auf der International Cell and Gene Therapy China Summit & Exhibition in Suzhou, China, zu sprechen. Diese Einladung spiegelt das anhaltende Interesse an der exosomenbasierten regenerativen Plattform sowie an der klinischen Entwicklungsstrategie des Unternehmens wider.

Der nächste Schritt ist bereits vorgezeichnet. NurExone plant die Teilnahme an den Get-together-, Training-Days-, Super-Mentoring-Aktivitäten und Pitch-Events des Programms. Diese Veranstaltungen sind für den 14. bis 16. Oktober 2026 angesetzt. Damit erhält das Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten, seine Technologie, seine Datenbasis und seinen Entwicklungsweg in einem internationalen Fach- und Investorenumfeld zu präsentieren.

ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren

Nehmen Sie am kommenden?ASX Hidden Champions Investor-Webinar?(Dienstag, 9. Juni 2026 | 12:00 - 13:00 Uhr CET) teil und lernen Sie zwei aufstrebende australische börsennotierte Unternehmen aus den Bereichen psychische Gesundheit und Clean Technology kennen. Präsentieren werden Emyria Limited und Sparc Technologies.

Emyria Limited?fokussiert sich auf psychische Gesundheit und psychedelisch unterstützte Therapien und expandiert mit spezialisierten Kliniken für moderne Behandlungsansätze bei PTSD und Depressionen.

Sparc Technologies?entwickelt graphenverstärkte Industrietechnologien und Lösungen für grünen Wasserstoff mit Fokus auf Industrie-, Energie- und Infrastrukturmärkte.

Die Managementteams geben Einblicke in aktuelle Unternehmensentwicklungen, kommerzielle Fortschritte sowie ihre Wachstumsstrategien für 2026 und darüber hinaus.

Das Live-Webinar beinhaltet zudem eine interaktive Fragerunde und bietet Investoren die Möglichkeit, direkt mit den Unternehmensvertretern in Kontakt zu treten.

Registrierung unter:?Hier zum Webinar anmelden

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Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic und/oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" und/oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-nurexone-rueckt-in-phase-2-des-eu-unterstuetzten-eit-health-catapult-programme-2026-vor/5146015/

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Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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Enthaltene Werte: CA67059R1091