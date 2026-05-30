SpaceX-Effekt und der neue Weltraum-Boom: Warum Wolfram für American Tungsten & Antimony zur Mega-Chance wird

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Das weltweite Wettrennen um die Vorherrschaft im Weltraum hat eine neue, kommerzielle Phase erreicht. Angetrieben von visionären Projekten und der Erwartung des SpaceX IPOs rückt die Assetklasse der Raumfahrttechnologie zunehmend in den Fokus internationaler Kapitalmärkte. Investoren suchen gezielt nach Wegen, von dieser langfristigen Expansion zu profitieren. Ein entscheidender, oft übersehener Faktor für den Erfolg moderner Raketen- und Satellitenprogramme liegt jedoch tief in der Erde: die sichere Versorgung mit hochspezialisierten Technologiemetallen, allen voran Wolfram.

Wolfram als Schlüsselkomponente für die Next-Generation-Raumfahrt

Die physikalischen Anforderungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sind extrem. Raketentriebwerke, Hitzeschilde und die kritischen Komponenten von Satelliten müssen extremen Temperaturen und massiven mechanischen Belastungen standhalten. Wolfram verfügt über den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle (3.422 °C) sowie eine außergewöhnlich hohe Dichte und Korrosionsbeständigkeit. Diese einzigartigen Materialeigenschaften machen den Rohstoff für die Konstruktion moderner Trägerraketen und Raumfahrzeuge unverzichtbar. Angesichts der rasant steigenden Startfrequenzen globaler Akteure wächst der Bedarf der Industrie an diesem strategischen Metall kontinuierlich.

Geopolitische Engpässe gefährden westliche High-Tech-Lieferketten

Die steigende Nachfrage trifft auf eine stark konzentrierte weltweite Angebotsseite. Der globale Markt für Wolfram wird maßgeblich von asiatischen Förderländern dominiert. Da zeitgleich restriktive Handelsbarrieren und Exportkontrollen zunehmen, stehen westliche Technologie- und Verteidigungsunternehmen vor der Herausforderung, ihre Lieferketten resilienter zu gestalten. Der Aufbau einer unabhängigen, inländischen Rohstoffversorgung hat für die Industrienationen der westlichen Hemisphäre daher mittlerweile höchste Priorität erlangt.

Strategische Positionierung in den USA

In diesem anspruchsvollen Marktumfeld agiert das Explorationsunternehmen American Tungsten & Antimony Ltd. (WKN: A41XT2 | ISIN: AU0000445603). Die Gesellschaft konzentriert sich auf die Erschließung hochgradiger Wolfram- und Antimonprojekte innerhalb politisch stabiler Jurisdiktionen, primär in den Vereinigten Staaten. Durch die gezielte Weiterentwicklung des Tennessee Mountain Tungsten Projekts sowie des Nightingale Tungsten Projekts verfolgt das Management eine konsequente Strategie zur Etablierung integrierter, konfliktfreier Lieferketten ataa.com. Das Ziel ist der Aufbau einer verlässlichen Rohstoffbasis direkt vor der Haustür der boomenden nordamerikanischen High-Tech- und Aerospace-Industrie, um die strategische Abhängigkeit von ausländischen Exporten nachhaltig zu reduzieren.

Nehmen Sie am kommenden ASX Hidden Champions Investor-Webinar teil und lernen Sie zwei aufstrebende australische börsennotierte Unternehmen aus den Bereichen psychische Gesundheit und Clean Technology kennen. Präsentieren werden Emyria Limited und Sparc Technologies.

Emyria Limited fokussiert sich auf psychische Gesundheit und psychedelisch unterstützte Therapien und expandiert mit spezialisierten Kliniken für moderne Behandlungsansätze bei PTSD und Depressionen.

Sparc Technologies entwickelt graphenverstärkte Industrietechnologien und Lösungen für grünen Wasserstoff mit Fokus auf Industrie-, Energie- und Infrastrukturmärkte.

Die Managementteams geben Einblicke in aktuelle Unternehmensentwicklungen, kommerzielle Fortschritte sowie ihre Wachstumsstrategien für 2026 und darüber hinaus.

Das Live-Webinar beinhaltet zudem eine interaktive Fragerunde und bietet Investoren die Möglichkeit, direkt mit den Unternehmensvertretern in Kontakt zu treten.

Registrierung unter: Hier zum Webinar anmelden

ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren

Dienstag, 9. Juni 2026 | 12:00 - 13:00 Uhr CET

ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren - Small- and MicroCap Equity

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Quelle:

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/geldanlage-wie-anleger-vom-wettrennen-in-den-weltraum-profitieren-koennen/100202623.html

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20897658-american-tungsten-antinomy-sichert-10-mio-aud-us-steuervorteil-naechster-schritt-richtung-nasdaq-listing-kritische-rohstoffe-made-usa

https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-digitalwirtschaft/spacex-und-elon-musk-welche-chance-steckt-in-dem-boersengang-200860532.html

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Lassen Sie sich in den Verteiler für American Tungsten & Antimony Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler American Tungsten & Antimony Ltd" oder "Nebenwerte".

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000445603

WKN: A41XT2

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Interessenkonflikte: Mit American Tungsten & Antimony existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der American Tungsten & Antimony. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von American Tungsten & Antimony können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von American Tungsten & Antimony einsehen: https://ataa.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



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Zukunftsgerichtete Aussagen

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Enthaltene Werte: AU0000445603