© Foto: Dall-EGoldman Sachs traut dem S&P 500 dank des KI-Booms die Marke von 8.000 Punkten zu und setzt auf weiter starke Unternehmensgewinne.Angetrieben von einem anhaltenden Gewinnboom rund um künstliche Intelligenz hebt die Investmentbank Goldman Sachs ihr Jahresendziel für den S&P 500 deutlich an. Das Team um Chefstratege Ben Snider erwartet nun, dass der Leitindex bis Ende des Jahres auf 8.000 Punkte steigen wird. Die bisherige Prognose von 7.600 Punkten wurde damit verworfen. Goldman sieht Gewinnexplosion durch KI-Infrastruktur Im Zentrum der neuen Prognose steht vor allem eines: Unternehmensgewinne. Laut Goldman Sachs sei das Gewinnwachstum inzwischen der dominante Treiber der Aktienrallye. "Das …Den vollständigen Artikel lesen
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