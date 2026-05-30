Als Dell im Februar die Finanzergebnisse für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlichte, schoss die Aktie in beeindruckender Art und Weise nach oben. Damals wurde die Aktie durch den markanten Widerstandsbereich 140 US-Dollar / 143 US-Dollar katapultiert - das ist ein Kursniveau, das nach heutigem Bewertungsmaßstab aus der Zeit gefallen zu sein scheint.Dell präsentierte am 28. Mai nach US-Handelsschluss die Finanzergebnisse für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de