© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIMit ELTIFs können Kleinanleger in nicht börsennotierte Unternehmen, Private Equity, Infrastruktur- und Zukunftsprojekte investieren. Die Renditen können hoch sein, ebenso die Risiken. Das sollten Anleger wissen. European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) klingen nach einer kleinen Revolution für Privatanleger. Was früher vor allem großen Investoren vorbehalten war, rückt seit 2024 deutlich näher an den Massenmarkt: Beteiligungen an Infrastrukturprojekten, erneuerbaren Energien, Immobilien, Private Equity oder Private Debt. Der Reiz ist offensichtlich. Anleger können über ELTIF in Wind- und Solarparks, Datenzentren, Bahnstrecken, Start-ups oder nicht börsennotierte Mittelständler …Den vollständigen Artikel lesen
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