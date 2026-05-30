Die Gewinnschätzungen für den Philadelphia Semiconductor Index sind in zwei Jahren um insgesamt weit über 100 % gestiegen. Folge: Die Bewertungen vieler großer Halbleiterwerte sind trotz der Kursrally nicht gestiegen, teilweise sogar gefallen sind (s. Grafik). Das ist ein klassisches Argument gegen eine Spekulationsblase. Wir sind vielfach dabei und bleiben es zunächst, aber auch nicht blauäugig - denn:
Die entscheidende Frage lautet, ob die enorme Nachfrage nach KI-Rechenzentren dauerhaft ist oder ob zu viele Chips für eine Nachfrage nach KI-Diensten produziert werden, die später nicht im notwendigen Umfang eintritt. Unsere Sensorik muss nun darauf ausgerichtet sein, ob die KI-Nachfrage real bleibt und sich weiter beschleunigt. Stottert dieser Motor wird es gefährlich -insbesondere im Umfeld der drei Super IPOs SpaceX, OpenAI und Anthropic.
Ihr Volker Schulz
Redaktionsleiter https://www.bernecker.info/
Die entscheidende Frage lautet, ob die enorme Nachfrage nach KI-Rechenzentren dauerhaft ist oder ob zu viele Chips für eine Nachfrage nach KI-Diensten produziert werden, die später nicht im notwendigen Umfang eintritt. Unsere Sensorik muss nun darauf ausgerichtet sein, ob die KI-Nachfrage real bleibt und sich weiter beschleunigt. Stottert dieser Motor wird es gefährlich -insbesondere im Umfeld der drei Super IPOs SpaceX, OpenAI und Anthropic.
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