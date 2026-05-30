GOLD: Fokus noch weiter auf der Unterseite! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 23/2026

Neutrale Prognose nach starker Wochenend-Erholung

Der Goldpreis steht aktuell nach einer volatilen Handelswoche bei 4.545,20 US-Dollar und hat damit die vorherigen Wochenverluste fast vollständig ausgeglichen. Nach starkem untertägigen Abgabedruck rettete eine dynamische Erholung am Freitag das Edelmetall vor einem tieferen Einbruch. Für die kommende Handelswoche liefert die charttechnische Gold Prognose ein neutrales Bild: Der Markt verharrt in einer engen Box, in der Bullen und Bären sich mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 50 - gegenüberstehen.

?? Key Takeaways: Das Wichtigste auf einen Blick

Aktueller Status: Gold verabschiedet sich mit 4.545,20 USD nahezu unverändert aus dem Handel, nachdem das Wochentief kurzzeitig unter die 4.400-USD-Marke rutschte.

Starker Boden (Support): Die SMA200 bei 4.426,50 USD hat im Tageschart perfekt gehalten und fungiert weiterhin als wichtigste Absicherung nach unten.

Harter Deckel (Widerstand): Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben wird durch das Cluster aus SMA20 (4.586,20 USD) und SMA50 (4.630,20 USD) blockiert.

Trend-Ausblick (KW 23/2026): Die übergeordnete Tendenz ist seitwärts . Erst ein Tagesschlusskurs über 4.630,20 USD hellt das Chartbild langfristig wieder bullisch auf.

Trading-Zonen: Das kurzfristige Long-Setup visiert Ziele bis 4.603 USD an, während das Short-Setup bei einem Bruch der Kernmarke Abgaben bis 4.490 USD aktivieren kann.

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