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WKN: 928906 | ISIN: US00971T1016 | Ticker-Symbol: AK3
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ratgeberGELD.at
30.05.2026 13:09 Uhr
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Akamai - AKAM: Neue KI-Plattform als Wachstumsbooster!?!

Umsatzziel 4.55 Mrd. USD

KI-Anwendungen & Sicherheitslösungen werden für Akamai (AKAM) kurbeln die Geschäftsentwicklung an. Prognosen für 2026 deuten weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum hin!

Akamai (AKAM) - US00971T1016

Rückblick: Bei einem Halbjahresplus von 67 Prozent in einem klaren Aufwärtstrend und einer sauber definierten Seitwärtsrange erkennen wir ein schönes Breakout-Setup im Chartbild der Akamai-Aktie. Das immer noch offene Gap Up nach den jüngsten Quartalszahlen ergänzt die bullische Einschätzung.

Akamai-Aktie: Chart vom 29.05.2026, Kürzel: AKAM Kurs: 149.54 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bis zu den nächsten Earnings am 6. August wäre Zeit für einen längeren Swingtrade. Als Kursziel haben wir das Allzeithoch vom 13. Mai knapp über 165 USD eingezeichnet.

Mögliches bärisches Szenario

Beim aktuell überkauften Tech-Sektor sind Abverkäufe, die auch die Akamai-Aktie betreffen könnten jederzeit möglich. Derzeit bietet sich ein Stop Loss unter den letzten drei Tageskerzen an.

Meinung

Die 1998 gegründete Akamai Technologies mit Hauptsitz in Cambridge gehört zu den weltweit führenden Anbietern für Content Delivery Networks, Cybersicherheit und Cloud-Computing. Das Portfolio umfasst DDoS-Schutz, API-Sicherheit, Zero-Trust-Lösungen, Edge-Computing sowie KI-Infrastruktur. Mit der neuen Plattform AI Brand Presence erweitert Akamai sein Angebot um die Optimierung von Unternehmensinhalten für KI-Suchmaschinen und autonome KI-Agenten. Die Lösung analysiert KI-Traffic, macht die Sichtbarkeit von Marken in KI-generierten Antworten messbar und liefert Inhalte in einer für große Sprachmodelle optimierten Form. Für 2026 stellt Akamai einen Umsatz zwischen 4.4 Milliarden und 4.55 Milliarden USD sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6.20 bis 7.20 USD in Aussicht. Wachstumstreiber sollen vor allem die Cloud-Infrastruktur-Sparte mit KI-Anwendungen, Sicherheitslösungen und neue Großaufträge im Bereich KI-Rechenleistung sein. Besonders stark entwickelt sich dabei das Cloud-Infrastrukturgeschäft, das zuletzt um 45 Prozent zulegte und von der steigenden Nachfrage nach KI-Inferenzdiensten profitiert. Die Betrachtung der fundamentalen Zahlen zeigt einen stetigen Umsatzzuwachs, aber leicht rückläufige Zahlen beim Gewinn, charttechnisch sehen wir noch Luft nach oben. Der überkaufte Tech-Sektor mahnt allerdings zur Vorsicht.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 21.74 Billionen USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1202 Millionen USD
  • Meine Meinung zu AKAM ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://simplywall.st/de/stocks/us/software/nasdaq-akam/akamai-technologies/news/veraendert-die-neue-ki-plattform-fuer-markenpraesenz-von-aka
  • Veröffentlichungsdatum: 30.05.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, da eine eng verbundene Person Positionen in GOOG hält.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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