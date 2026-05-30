Akamai - AKAM: Neue KI-Plattform als Wachstumsbooster!?!

Umsatzziel 4.55 Mrd. USD

KI-Anwendungen & Sicherheitslösungen werden für Akamai (AKAM) kurbeln die Geschäftsentwicklung an. Prognosen für 2026 deuten weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum hin!

Akamai (AKAM) - US00971T1016

Rückblick: Bei einem Halbjahresplus von 67 Prozent in einem klaren Aufwärtstrend und einer sauber definierten Seitwärtsrange erkennen wir ein schönes Breakout-Setup im Chartbild der Akamai-Aktie. Das immer noch offene Gap Up nach den jüngsten Quartalszahlen ergänzt die bullische Einschätzung.

Akamai-Aktie: Chart vom 29.05.2026, Kürzel: AKAM Kurs: 149.54 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bis zu den nächsten Earnings am 6. August wäre Zeit für einen längeren Swingtrade. Als Kursziel haben wir das Allzeithoch vom 13. Mai knapp über 165 USD eingezeichnet.

Mögliches bärisches Szenario

Beim aktuell überkauften Tech-Sektor sind Abverkäufe, die auch die Akamai-Aktie betreffen könnten jederzeit möglich. Derzeit bietet sich ein Stop Loss unter den letzten drei Tageskerzen an.

Meinung

Die 1998 gegründete Akamai Technologies mit Hauptsitz in Cambridge gehört zu den weltweit führenden Anbietern für Content Delivery Networks, Cybersicherheit und Cloud-Computing. Das Portfolio umfasst DDoS-Schutz, API-Sicherheit, Zero-Trust-Lösungen, Edge-Computing sowie KI-Infrastruktur. Mit der neuen Plattform AI Brand Presence erweitert Akamai sein Angebot um die Optimierung von Unternehmensinhalten für KI-Suchmaschinen und autonome KI-Agenten. Die Lösung analysiert KI-Traffic, macht die Sichtbarkeit von Marken in KI-generierten Antworten messbar und liefert Inhalte in einer für große Sprachmodelle optimierten Form. Für 2026 stellt Akamai einen Umsatz zwischen 4.4 Milliarden und 4.55 Milliarden USD sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6.20 bis 7.20 USD in Aussicht. Wachstumstreiber sollen vor allem die Cloud-Infrastruktur-Sparte mit KI-Anwendungen, Sicherheitslösungen und neue Großaufträge im Bereich KI-Rechenleistung sein. Besonders stark entwickelt sich dabei das Cloud-Infrastrukturgeschäft, das zuletzt um 45 Prozent zulegte und von der steigenden Nachfrage nach KI-Inferenzdiensten profitiert. Die Betrachtung der fundamentalen Zahlen zeigt einen stetigen Umsatzzuwachs, aber leicht rückläufige Zahlen beim Gewinn, charttechnisch sehen wir noch Luft nach oben. Der überkaufte Tech-Sektor mahnt allerdings zur Vorsicht.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 21.74 Billionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1202 Millionen USD

Meine Meinung zu AKAM ist bullisch.

Quellennachweis: https://simplywall.st/de/stocks/us/software/nasdaq-akam/akamai-technologies/news/veraendert-die-neue-ki-plattform-fuer-markenpraesenz-von-aka

Veröffentlichungsdatum: 30.05.2026

Autor: Thomas Canali

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