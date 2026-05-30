© Foto: adobe.stock.comGold verabschiedete sich mit einem Paukenschlag in das Wochenende. Der Goldpreis eroberte die wichtige Marke von 4.500 US-Dollar. Ist das der Beginn der Comeback-Rallye? Bereits der Montag könnte entscheidend werden.Goldpreis aktuell: Gold steigt rasant und hängt Silber und andere Edelmetalle ab Was war das für eine Handelswoche?! Auf den ersten Blick tat sich nicht sonderlich viel. Der Goldpreis beendete die Woche auf einem nahezu unveränderten Niveau. Unter der Woche herrschte jedoch am Goldmarkt Aufruhr, drohte das Edelmetall doch zwischenzeitlich auf 4.100 US-Dollar durchgereicht zu werden. Noch am Donnerstag notierte der Goldpreis deutlich unterhalb von 4.400 US-Dollar, ehe der Wind …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE