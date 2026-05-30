Anzeige / Werbung

Megatrends mit nur einem ETF: Die bessere Nasdaq-Alternative?

Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Automatisierung, Gesundheitsinnovationen, Energiewende und demografischer Wandel zählen zu den großen Wachstumstreibern der kommenden Jahre. Doch statt auf ein einzelnes Thema oder wenige große US-Tech-Aktien zu setzen, bündelt der WisdomTree Megatrends UCITS ETF verschiedene langfristige Megatrends in einem breit gestreuten Portfolio mit mehr als 800 Unternehmen. Dadurch erhalten Anleger Zugang zu strukturellen Zukunftschancen aus Technologie, Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt - bei deutlich geringerer Überlappung mit dem Nasdaq 100 und weniger Konzentration auf einzelne Schwergewichte wie Nvidia oder Micron Technology.

In unserem rund 30-minütigen Webinar zeigen Roland Jegen und Andreas Bernstein, wie der ETF aufgebaut ist, welche Themen enthalten sind und warum er für langfristig orientierte Anleger eine spannende Ergänzung zu einem klassischen Welt-ETF sein kann. Neben der globalen Ausrichtung, der thesaurierenden Struktur und der physischen Replikation geht es auch um Chancen, Risiken, ESG-Kriterien und die bisherige Wertentwicklung. Wer Megatrends im Depot abbilden möchte, ohne für jedes Zukunftsthema einen eigenen ETF zu kaufen, findet hier einen praxisnahen Überblick.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Fragen können auch in der nächsten Sendung im Mai direkt im Webinar gestellt werden. Hier geht es zur Anmeldung.

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien, ETFs & Co.: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.