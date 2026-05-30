Viele werden regelmäßig mit Inhalten konfrontiert, deren Zuverlässigkeit sie nicht abschätzen können - und leiten sie trotzdem weiter. Auch deshalb mehren sich die Forderungen nach mehr Medienbildung. Fake News haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Soziale Medien ermöglichen eine schnelle Verbreitung und KI-generierte Inhalte machen es zunehmend schwerer, Täuschung zu erkennen. 63 Prozent der Deutschen empfinden es deshalb als schwierig, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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