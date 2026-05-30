© Foto: wO-DALL-EWallenius Wilhelmsen profitiert vom Boom im Autotransport, zahlt hohe Dividenden und bleibt trotz Nahost-Krise operativ stark. Doch die Reeder-Aktie ist nichts für schwache Nerven.Nach der tschechischen Philip-Morris-Tochter geht der Dividenden-Radar in dieser Woche wieder aufs Wasser. Genauer gesagt: auf die Weltmeere. Während Philip Morris CR mit einer langen Dividendenhistorie, hohen Ausschüttungsquoten und einem robusten Tabakgeschäft punktete, steht diesmal ein Unternehmen im Fokus, das von globalen Handelsströmen, Autotransporten und knappen Schiffskapazitäten lebt: Wallenius Wilhelmsen. Die norwegisch-schwedische Reederei ist kein klassischer defensiver Dividendenwert. Sie ist …Den vollständigen Artikel lesen
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