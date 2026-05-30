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Der XRP Kurs notiert am 30. Mai bei rund 1,35 Dollar und liegt damit etwa 64 Prozent unter seinem Rekordhoch von rund 3,84 Dollar. Bemerkenswert ist, dass der Kurs trotzdem fällt, obwohl das XRPL-Netzwerk am 29. Mai ein großes DeFi-Upgrade vorgeschlagen hat. Genau diese Lücke zwischen guten Nachrichten und schwacher Kursentwicklung macht die aktuelle Lage für Anleger so spannend. Viele fragen sich deshalb, ob die Marke von 1,12 Dollar jetzt zum entscheidenden Test für den weiteren Verlauf wird. Die Prognosen für den XRP Kurs 2026 reichen je nach Quelle von 1,40 bis über 8 Dollar. Auch japanische und russische Plattformen melden wachsendes Interesse an XRP, was die Nachfrage weiter stützt.

XRP Kurs im Test: Warum 1,45 Dollar über Bullen und Bären entscheidet

Der XRP Kurs hat die Rally der Vorwochen vollständig wieder abgegeben und liegt zurück an der unteren Spanne seiner Seitwärtsbewegung. Aktuell wird XRP laut CoinMarketCap bei rund 1,31 Dollar gehandelt, mit einem Tagesvolumen von über zwei Milliarden Dollar. Damit notiert der Coin etwa 64 Prozent unter seinem Allzeithoch von rund 3,84 Dollar. Das XRPL-Netzwerk schlug am 29. Mai ein großes DeFi-Upgrade vor, das neue Liquiditätsmodelle einführen und die Kapitaleffizienz im Ökosystem steigern soll. XRP-ETFs zogen am 28. Mai 1,77 Millionen Dollar an Zuflüssen an, während Bitcoin- und Ethereum-ETFs zusammen 350 Millionen Dollar verloren.

Charttechnisch bleibt die Lage angespannt, weil XRP unter dem 50er und dem 200er gleitenden Durchschnitt notiert. Der 200-Tage-Durchschnitt bei etwa 1,45 Dollar gilt als die entscheidende Linie zwischen Bullen und Bären. Hält der Kurs darüber, rücken laut CoinDCX Ziele um 1,80 Dollar in den Blick. Fällt er unter 1,40 Dollar, droht ein Rückgang in Richtung 1,25 Dollar. Ein Bruch der Marke von 1,26 Dollar würde sogar den Weg zu 1,12 Dollar öffnen. Die Prognose für den XRP Kurs 2026 liegt damit in einer Spanne von 1,30 bis 2,35 Dollar, getrieben von ETF-Zuflüssen und dem geplanten DeFi-Upgrade.

Auf der fundamentalen Seite gibt es durchaus positive Signale für den XRP Kurs. Standard Chartered nennt ein Kursziel von bis zu 8 Dollar, allerdings nur bei zehn Milliarden Dollar an ETF-Zuflüssen und einer dauerhaften regulatorischen Einstufung als Rohstoff. Auch der japanische Dienst SBI Remit erreichte auf Ripple-Infrastruktur einen Meilenstein von 15 Milliarden Dollar. Selbst im besten Fall würde sich der Einsatz eines Anlegers damit ungefähr verdoppeln, und das über viele Monate.

Pepeto zieht Kapital an, während die großen Coins bluten

Während der XRP Kurs auf eine Verdopplung über Monate wartet, suchen viele Anleger nach einem Einstieg mit größerer Hebelwirkung. In solchen Phasen richtet sich der Blick auf frühe Projekte vor ihrem Listing. Eines davon ist Pepeto, das gerade in der Angstphase Kapital sammelt.

PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, und die Cross-Chain-Bridge bewegt Token ohne Kosten zwischen den Netzwerken.

SolidProof hat jeden Smart Contract geprüft und den Code verifiziert, bevor der Vorverkauf öffnete.

Aktuell liegt Pepeto bei 0,0000001871 Dollar, und wer zu diesem Kurs einsteigt, positioniert sich noch vor dem Listing. Das Binance-Listing rückt jede Woche näher, und sobald es da ist, verschwindet dieser Einstieg endgültig.

Fazit zum XRP Kurs und was Pepeto jetzt bietet

Die Prognose für den XRP Kurs deutet auf etwa 2,35 Dollar bis Dezember hin, doch das verlangt von Anlegern viele Monate Geduld für eine Bewegung, die den Einsatz bestenfalls verdoppelt. Pepeto zielt dagegen auf 100x aus einem einzigen Listing, und die über 10 Millionen Dollar, die in der Angstphase zusammenkamen, zeigen die Überzeugung dahinter. Derselbe Einstieg steht gerade jetzt im Pepeto-Vorverkauf offen. Sobald der Handel startet, schließt der Vorverkauf endgültig.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen

FAQ

Ist der XRP Kurs jetzt ein Kauf?

Der XRP Kurs liegt bei rund 1,31 Dollar, und die ETF-Zuflüsse im Mai zeigen echte Nachfrage trotz des schwachen Marktes. Die Prognosen für 2026 reichen im Basisszenario jedoch nur bis etwa 2,35 Dollar, was die Aufwärtsbewegung gegenüber dem aktuellen Kurs begrenzt. Entscheidend bleibt, ob der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 1,45 Dollar als Unterstützung hält und ob die regulatorische Einstufung als Rohstoff dauerhaft bestätigt wird.