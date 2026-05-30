Wie aus einem geleakten internen Memo hervorgeht, soll Meta aktuell an einem KI-Anhänger und mehreren Smart Glasses arbeiten. Vier neue KI-Brillen-Modelle sollen bis Ende 2026 auf den Markt kommen -Â und sich zehn Millionen Mal verkaufen. Ende 2025 hatte Meta mit Limitless ein Startup gekauft, das zu diesem Zeitpunkt KI-Wearables in Form einer Art Kette oder Brosche anbot. Der KI-Anhänger zeichnete Gespräche auf und transkribierte sie, um sie durchsuchbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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