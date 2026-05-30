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Das Projekt wird voraussichtlich rund 6 Milliarden kWh erneuerbaren Strom pro Jahr liefern
SHANGHAI, 30. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Am 27. Mai wurde die Offshore-Konverterstation Haifeng Heart, die weltweit größte ihrer Art, die von Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC) wurde von Nantong, Provinz Jiangsu, in die Gewässer vor Yangjiang, Provinz Guangdong, verschifft, wo es offshore installiert werden soll. Nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme soll das Projekt jährlich etwa 6 Milliarden kWh Strom aus erneuerbaren Energien liefern und damit die groß angelegte Offshore-Windkrafterzeugung und die Bemühungen Chinas um eine Dekarbonisierung unterstützen.
Haifeng Heart wird das zentrale Unterwasserkabel-Übertragungsprojekt für die Offshore-Windparks Yangjiang Qingzhou V und Qingzhou VII der Drei Schluchten bedienen. Das Projekt umfasst sechs rekordverdächtige technische Leistungen:
Haifeng Heart ist eine achtstöckige Stahlkonstruktion mit einer Länge von etwa 85,5 Metern, einer Breite von 82,5 Metern und einer Höhe von 44 Metern und einem Gesamtgewicht von etwa 25.000 Tonnen. Der Bau erfolgte in Modulbauweise, wobei die Montage an Land, die Integration der Ausrüstung und die Installation parallel erfolgten, was hohe Anforderungen an die Koordinierung der Lieferkette und das Fertigungsmanagement stellte.
ZPMC Senior Specialist Yan Bing sagte, das Unternehmen habe ein integriertes Baumodell mit "Montage an Land, Transport als eine Einheit und Installation über Wasser" gewählt, das die Effizienz und die Qualität der Ausführung verbessert und ein Modell für zukünftige Projekte dieser Art darstellt.
Offshore-Konverterstationen sind der zentrale Knotenpunkt von Tiefsee-Offshore-Windprojekten. Durch die Umwandlung von Offshore-Wechselstrom in Gleichstrom verringern sie die Übertragungsverluste über lange Unterseekabel, ermöglichen den Zugang zu hochwertigen Windressourcen, die mehr als 100 Kilometer von der Küste entfernt sind, und unterstützen die Expansion in tiefere und abgelegenere Gewässer.
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30.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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