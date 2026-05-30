© Foto: Jennifer Briggs - picture alliance / ZUMA Press WireSpace-Aktien steigen rasant. Doch die Euphorie um Rocket Lab und AST SpaceMobile weckt Erinnerungen an das Platzen der Elektroauto-Blase.Die Rallye bei Raumfahrt-Aktien nimmt immer extremere Züge an, wie Barron's berichtet. Vor allem Rocket Lab und AST SpaceMobile gehören derzeit zu den größten Gewinnern an der Wall Street. Anleger treiben die Kurse mit enormem Tempo nach oben. Gleichzeitig warnen Beobachter bereits vor einer gefährlichen Überhitzung. Allein im vergangenen Monat legten die Aktien von Rocket Lab um 74 Prozent zu. AST SpaceMobile gewann im selben Zeitraum 55 Prozent. Auf Sicht von 12 Monaten summieren sich die Kursgewinne bei beiden Unternehmen inzwischen auf mehr als 380 …Den vollständigen Artikel lesen
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