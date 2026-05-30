© Foto: OpenAIDer KI-Boom wird für Konzerne immer teurer: US-Unternehmen rationieren Tools und fragen sich, ob der Hype die Kosten wirklich wert ist.Der Einsatz von künstlicher Intelligenz von großen Unternehmen nimmt rasant zu und die explodierenden Kosten veranlassen einige von ihnen, auf die Bremse zu treten, wie das Wall Street Journal berichtet. Führungskräfte aller Branchen haben in diesem Jahr ihre Mitarbeiter dazu aufgefordert, KI-Tools in ihre Arbeit zu integrieren, großzügig Geld ausgegeben, um Experimente zu fördern, und versucht, der Wall Street die Botschaft zu senden, dass ihre Unternehmen in einer kommenden Welle von Umbrüchen nicht abgehängt werden. KI-Modellanbieter versuchen, Angebot …Den vollständigen Artikel lesen
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