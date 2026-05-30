Pepe Coin Prognose: PEPE 87 Prozent unter dem Hoch, doch Wale kaufen weiter zu

Anzeige / Werbung

Der Pepe-Coin notiert aktuell rund 87 Prozent unter seinem Allzeithoch und verlor allein in den letzten 24 Stunden fast 4 Prozent an Wert. Trotzdem sammelten große Wallets zuletzt mehr als eine Billion PEPE in einer einzigen Handelssitzung ein. Warum kaufen die größten Halter ausgerechnet jetzt zu, während der Kurs sichtbar schwächelt? Der Coin steht damit im Spannungsfeld aus wachsendem institutionellem Interesse und einem weiterhin vorsichtigen Markt. Ein Antrag auf einen Spot-ETF hat dem gesamten Meme-Coin-Sektor zuletzt neue Aufmerksamkeit gebracht. Gleichzeitig drückt die allgemeine Schwäche am breiten Kryptomarkt spürbar auf den Preis.

Pepe Coin Prognose: ETF-Antrag trifft auf vorsichtigen Markt

Die Prognose für PEPE hat zuletzt deutlich an Schärfe gewonnen, seit Canary Capital einen Spot-PEPE-ETF bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichte. Dieser Antrag wäre der erste formelle Meme-Coin-ETF in der gesamten Geschichte der USA und würde damit eine völlig neue Gruppe von Anlegern ansprechen. Er öffnet institutionellem Geld zum ersten Mal einen geregelten und vertrauten Weg in den gesamten Sektor. Trotz dieser an sich positiven Nachricht fiel der Kurs von PEPE, weil der breite Markt zur gleichen Zeit deutlich schwächelte. Die laufende SEC-Prüfung hat dabei keine feste Frist und kann sich über viele Monate hinziehen.

PEPE notiert laut CoinMarketCap derzeit nahe 0,00000336 Dollar nach einem Rückgang von rund 3,8 Prozent am Tag. In den letzten 24 Stunden lag die gesamte Handelsspanne eng zwischen 0,00000334 und 0,00000359 Dollar. Der Token steckt bereits seit Februar in einer zähen Seitwärtsbewegung mit einer Unterstützung um 0,000003 Dollar und einem Widerstand bei 0,0000046 Dollar. Changelly erwartet für das Ende des Jahres 2026 einen Durchschnittskurs nahe 0,00000371 Dollar.

Cryptopolitan nennt für 2026 dagegen ein optimistisches Ziel von bis zu 0,000025 Dollar, sofern ein starker Auslöser eintritt. Selbst dieses obere Ziel entspräche aber nur etwa dem Siebenfachen des heutigen Kurses. Zugleich sammelten große Wale zuletzt rund 1,23 Billionen PEPE in einer einzigen Sitzung ein, was viele Beobachter als stille Akkumulation deuten.

Sein Allzeithoch erreichte PEPE einst ganz ohne Börsenwerkzeuge und ohne einen Katalysator wie eine große Notierung. Viele Anleger fragen sich deshalb, wo ein früher Einstieg heute noch echte Hebel bietet - idealerweise ein Projekt, das die Kraft eines Meme-Coins mit einer echten Börse verbindet.

PEPE und Pepeto: Zwei Frosch-Coins in verschiedenen Phasen

Während PEPE noch auf einen Auslöser wartet, zieht ein zweiter Frosch-Coin bereits jetzt aktiv Kapital an. In Phasen der Angst werden funktionierende Börsenwerkzeuge oft wertvoller als ein ETF-Antrag, der noch auf die Entscheidung einer Behörde wartet. Genau hier setzt das Projekt Pepeto an.

Pepeto ist eine vollständige und bereits laufende Handelsplattform für Meme-Coins. Sie wurde vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe und einem früheren Experten von Binance gemeinsam aufgebaut. Das erklärte Ziel ist, kleinen Wallets jenen Vorteil zu geben, den große Halter sonst nur privat aufbauen. Die Cross-Chain-Brücke verschiebt Token ohne Kosten zwischen den Netzwerken, sodass Kapital nie auf die passende Kette warten muss. PepetoSwap wickelt den Handel ohne Gebühren ab, und jedes dieser Werkzeuge läuft schon heute statt nur auf einer Roadmap zu stehen.

Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof jeden einzelnen Vertrag der Plattform geprüft und verifiziert hat, bevor der erste Handel überhaupt lief. Mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits in den Vorverkauf von Pepeto geflossen, ein großer Teil davon in einer Phase ausgeprägter Angst. Der Einstieg liegt bei 0,0000001871 Dollar, und die nahende Binance-Notierung gilt als das Ereignis, das genau diesen Preis dauerhaft beendet. PEPE machte seine frühen Halter einst reich, obwohl damals kein einziges Produkt dahinterstand. Pepeto trägt dieselbe Menge von 420 Billionen Token, denselben Mitgründer und dazu eine echte und geprüfte Börse.

Schon der ursprüngliche Pepe stieg nach seiner Binance-Notierung um 222 Prozent auf sein damaliges Allzeithoch. Pepeto steht nun vor einer ähnlichen Notierung, diesmal jedoch mit einer bereits laufenden und geprüften Börse im Hintergrund. So zeigt sich unten eine sehr frühe Phase mit viel Spielraum, während PEPE oben weiterhin geduldig auf seinen Auslöser wartet.

Fazit zur Pepe Coin Prognose und dem frühen Einstieg

Die größten Gewinne gingen stets an die Wallets, die vor der Infrastruktur einstiegen. Wer PEPE vor der Binance-Notierung kaufte, baute echtes Vermögen auf - am Listing-Tag schloss sich dieses Fenster. Dass über 10 Millionen Dollar gerade in der Angstphase in Pepeto flossen, zeigt: Viele erwarten denselben Verlauf, diesmal mit demselben Mitgründer und einem deutlich stärkeren Produkt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bedeutet die Pepe Coin Prognose für 2026?

Die Pepe Coin Prognose reicht von rund 0,00000371 Dollar im Schnitt bis zu einem optimistischen Ziel von 0,000025 Dollar laut Cryptopolitan. PEPE notiert etwa 87 Prozent unter dem Allzeithoch und braucht für eine große Bewegung einen starken Auslöser.