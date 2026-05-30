Kupfer bleibt charttechnisch klar auf Kurs. Während die internationalen Futures bereits in Rekordregionen vorgedrungen sind, arbeitet sich die hier betrachtete Indikation weiter an den bisherigen Höchststand bei 14.340 US$ heran. Der in der letzten Analyse thematisierte Ausbruchsbereich um 13.480 US$ wurde zuletzt verteidigt und bildet damit die Basis für den nächsten Anlauf. Das Bild bleibt bullisch Die jüngste Aufwärtsbewegung führte Kupfer zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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