© Foto: Sven Hoppe - dpaDer Mai 2026 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die stärksten Gewinner im DAX. Der Mai 2026 ist fast vorbei und brachte im DAX klare Gewinner hervor. Vor allem Technologie-, Industrie- und Konsumtitel überzeugten mit kräftigen Kursanstiegen innerhalb der vergangenen 30 Tage. Angeführt wird das Ranking von Infineon Technologies, gefolgt von Adidas und Merck. Die 5 Top-Performer im DAX im Mai 2026 Infineon Technologies Infineon Technologies war im Mai 2026 der stärkste Wert im DAX. Die Aktie legte innerhalb eines Monats um 47,80 Prozent zu. Rückenwind erhielt der Halbleiterkonzern insbesondere durch die hohe Nachfrage nach Chips für Künstliche Intelligenz, …Den vollständigen Artikel lesen
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