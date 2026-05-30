© Foto: OpenAIUS-Immobilienmakler geraten immer stärker unter Druck: Der schwache Häusermarkt, neue Provisionsregeln und KI setzen die Branche unter Stress.Der schwächste US-Immobilienmarkt seit Jahrzehnten geht nun ins vierte Jahr, und selbst Immobilienmakler, die es bis hierher geschafft haben, sind am Ende ihrer Kräfte. Die meisten von ihnen sind selbstständig und werden erst nach erfolgreichem Vertragsabschluss bezahlt. Da immer weniger Immobilien angeboten werden und der Verkauf immer länger dauert, scheiden immer mehr Makler aus der Branche aus oder suchen sich einen Nebenjob, wie das Wall Street Journal berichtet. Der Immobilienmarkt unterliegt Zyklen, und es ist üblich, dass die Beschäftigung in …Den vollständigen Artikel lesen
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