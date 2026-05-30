Das sogenannte Tokenmaxxing, also die Steigerung des Verbrauchs von KI-Token, ohne dabei auf eine höhere Produktivität zu achten, kommt Unternehmen teuer zu stehen. Jetzt rudern viele Firmen wieder zurück. Anfang April 2026 hatte das US-Portal The Information aufgedeckt, dass bei Meta ein interner Wettbewerb zwischen den Mitarbeiter:innen lief, bei dem es darum ging, wer die meisten KI-Token verbraucht. Insgesamt sollen es innerhalb von nur 30 Tagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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