Hot Stocks: KW 22 / 2026 - Technologieaktien profitieren von nachlassenden Geopolitik-Sorgen und fundamentalen Meilensteinen

Vom iPhone-Upgrade bis zum Quanten-Sprung: Warum Apple, Amazon, IBM und HPE die Börse im Sturm erobern und was die Charts jetzt verraten

Die Dynamik im Technologiesektor - insbesondere beim Nasdaq 100 und ausgewählten Schwergewichten - war in dieser Woche beeindruckend. Wenn wir das Marktgeschehen analysieren, lässt sich dieser Kursschub auf ein Zusammenspiel aus starken fundamentalen Daten, strategischen Großaufträgen und einer Erleichterung an der Makro-Front zurückführen.

Aktienmärkte hassen Unsicherheit. Anleger blickten in den letzten Wochen mit Sorge auf den Nahen Osten (Iran-Konflikt), was die Energiemärkte belastete. In dieser Woche keimte an den Märkten jedoch spürbare Hoffnung auf Fortschritte bei einem Friedensabkommen auf. Der Ölpreis gab nach, was Inflationsängste dämpfte. Ein stabileres makroökonomisches Umfeld führt dazu, dass Investoren wieder bereit sind, Risiken einzugehen ("Risk-On"-Modus) - wovon wachstumsstarke Technologieaktien traditionell am stärksten profitieren.

Apple (AAPL)

Apple galt an der Wall Street lange Zeit als "Nachzügler" im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Diese Wahrnehmung hat sich radikal gedreht. Investoren setzen massiv darauf, dass Apple durch die tiefe Integration von KI-Funktionen in das Betriebssystem einen monumentalen Hardware-Upgrade-Zyklus auslösen wird. Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie aktuell kurzfristig "überkauft". Eine kurze Verschnaufpause oder eine Seitwärtsbewegung im Bereich von 300 bis 310 US-Dollar wäre gesund und völlig normal. Langfristig ist der Ausbruch über die psychologische Marke von 300 US-Dollar jedoch ein massives charttechnisches Kaufsignal.

Amazon (AMZN)

Ganz frisch wurde bekannt, dass der Cloud-Daten-Riese Snowflake eine gigantische Partnerschaft mit Amazons Cloud-Sparte AWS (Amazon Web Services) abgeschlossen hat. Snowflake verpflichtet sich, in den nächsten fünf Jahren 6 Milliarden Dollar bei AWS auszugeben! Charttechnisch hat Amazon die Konsolidierung im Mai exzellent gemeistert. Solange die Aktie über dem EMA 20 bei aktuell rund 265 US-Dollar notiert, ist der Aufwärtstrend absolut intakt. Schafft es die Aktie in den nächsten Tagen, das jüngste Hoch bei 278 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, ist der Weg nach oben frei.

International Business Machines (IBM)

IBM hat ein gigantisches Investitionsprogramm vorgestellt. Der Konzern wird 10 Milliarden Dollar in den Ausbau der Quantencomputer-Technologie stecken, mit dem klaren Ziel, bis 2029 den weltweit ersten fehlertoleranten Quantencomputer im großen Stil einsatzbereit zu haben. Der Chart von IBM unterscheidet sich fundamental von den Charts, die wir bei Apple oder Amazon gesehen haben. Hier blicken wir auf ein dramatisches Comeback nach monatlicher Schwäche.

Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Der unmittelbare Auslöser für den jüngsten gigantischen Satz nach oben waren die Quartalszahlen des direkten Konkurrenten Dell Technologies. Dell hat die Erwartungen der Wall Street bei KI-Servern komplett pulverisiert. Da HPE und Dell den Markt für Enterprise-Rechenzentren quasi unter sich aufteilen, schlussfolgerten Investoren sofort: Wenn Dell überrannt wird, steht bei HPE ein gigantischer Zahlenregen an. Wenn wir uns diesen Chart ansehen, blicken wir auf den absoluten Überflieger der Woche. Während Apple und Amazon starke Trends zeigen und IBM ein starkes Rebound-Signal gesendet hat, sehen wir bei HPE einen parabolischen Ausbruch, der seinesgleichen sucht.

Tagescharts vom 29.05.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 30.05.2026

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