Die Börsen feiern Rekorde und ein Finanz-Gigant kassiert kräftig mit. Mega-IPOs, steigende M&A-Aktivitäten und ein florierendes Kapitalmarktgeschäft: Die Rahmenbedingungen für eine führende Investmentbank könnten derzeit kaum besser sein. Mehrere Wachstumstreiber sorgen gleichzeitig für Rückenwind. Steht hier die nächste Aufwärtsbewegung erst am Anfang?Die Aktienmärkte präsentieren sich derzeit in Bestform. Der Nasdaq 100 übersprang erstmals die Marke von 30.000 Punkten, auch der S&P 500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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