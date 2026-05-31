In ihren Workshops gibt die Speakerin Anne Schüller ihren Klient:innen Tipps, wie eine gute Geschichte einem Unternehmen auch intern hilft. Viele Führungskräfte würden sich aber viel lieber auf die Zahlen konzentrieren. In dem Quartalsbericht werden im Regelfall nüchtern die Zahlen präsentiert, alle gähnen und am Ende gibt es maximal ein paar kleine Rückfragen. Für Anne Schüller sind solche Situationen liegengelassenes Potenzial. "Kein Mitarbeiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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