"Extrabreit" ist eine Band aus meiner Jugend in den 1980er Jahren, als die "Reagonomics" eine gewaltige Hausse auslösten und die Börsen in bis dahin ungeahnte Sphären hochschoss.
Dabei hatten die Punkrocker von Extrabreit eher wenig mit Börse und Kursen am Hut, auch wenn ihr Titel "Kleptomanie" ziemlich gut in die Zeit der Insiderskandale und Gierexzesse an der Wall Street passte. Die Hausse verendete in Panik, als der "Schwarze Montag" am 19. Oktober 1987 den Dow Jones Index um 22% in die Tiefe riss - bis heute der prozentual größte Tagesverlust der Geschichte. Am 19.10.1987 brachte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Dabei hatten die Punkrocker von Extrabreit eher wenig mit Börse und Kursen am Hut, auch wenn ihr Titel "Kleptomanie" ziemlich gut in die Zeit der Insiderskandale und Gierexzesse an der Wall Street passte. Die Hausse verendete in Panik, als der "Schwarze Montag" am 19. Oktober 1987 den Dow Jones Index um 22% in die Tiefe riss - bis heute der prozentual größte Tagesverlust der Geschichte. Am 19.10.1987 brachte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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